قبل الإفطار بدقائق.. مشاجرة جماعية بجوار الحرم النبوي!

اندلع شجار عنيف في نهار رمضان بين عدد من الأشخاص بالقرب من المسجد النبوي.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر من السعودية، اعتبره ناشطون صادمًا ومنتهكًا لحرمة الشهر الفضيل.

متداول / مشاجرة أثناء الصيام وبالقرب من إحدى أطهر بقاع الأرض وهو المسجد النبوي الشريف ! pic.twitter.com/k4rmJ5h7xL — المجلس (@Almajlliss) May 15, 2019

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، المشاجرة الكبيرة في نهار رمضان والذي نتج عنه هرج ومرج وأصوات صراخ بثت الرعب في قلوب المارة كما يظهر بالفيديو.

وعبر ناشطون عن صدمتهم من كون هذا المشهد في أرض مقدسة كالسعودية، فضلًا عن أنه في نهار رمضان ودعو السلطات للتدخل وضبط الساحات القريبة من الأماكن المقدسة لحفظ أمن المعتمرين والزوار.

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