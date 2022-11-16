قبل انطلاق كأس العالم.. قطر تزيح الستار عن أكبر حذاء في العالم

في الوقت وضعت قطر لمساتها الأخيرة على استضافة كأس العالم الذي طال انتظاره في 20 نوفمبر الجاري، أقامت الدولة الخليجية العديد من مناطق الجذب واستضافت الكثير من الأعمال الفنية العالمية من أجل تلبية تطلعات أكثر من مليون شخص من المتوقع أن يتوافدوا عليها لحضور هذا الحدث الرائع.

آخر هذه الأعمال الفنية، هي أكبر حذاء رياضي في العالم والذي تم رفع الستار عنه يوم الاثنين الماضي في قرية كتارا الثقافية.

أكبر حذاء رياضي في العالم

ودخل الحذاء الضخم موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر حذاء كرة قدم في العالم حيث يصل طوله إلى 5.18 مترًا فيما بلغ ارتفاعه 2.13 مترًا ووصل وزنه لـ500 كلغ.

وأشار مصمم الحذاء الضخم السيّد ديليف إلى أنه مصنوع من المواد ذاتها المستخدمة في صناعة أحذية كرة القدم فيما استغرق الأمر سبعة أشهر لإكمال عملية صنعه.

وتمت إزاحة الستار عن الحذاء الضخم برعاية جمعيّة "فوكاس" الدولية بالتعاون مع "الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة" بحضور مجموعةٌ من الشخصيات البارزة والدبلوماسيين في دولة قطر وعدد من المشاهير والفنانين.

يذكر أن مصمم الحذاء السيّد ديليف الفنّان كان قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصنع أطول مصحف في العالم وأكبر قلم التعليم وأكبر دراجة وأكبر معقّم وأكبر محرّك البراغي والعديد من الفنون الأخرى.