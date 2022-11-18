قبل كأس العالم .. كيف حفزت قطر لاعبي المنتخب السعودي ؟

وصل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى الأرضي القطرية يوم الأربعاء الماضي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بهمة عالية وبمعنويات مرتفعة تحت قيادة مدربه الفرنسي "هيرفي رينارد".

وفي الوقت الذي تستعد فيه بعثة المنتخب السعودي لخوض مبارياته ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة توثق الطريقة التي اختارتها قطر لتحفيز لاعبي المنتخب الأخضر.

وأظهرت الصورة المتداولة وجود عبارة مكتوبة داخل جميع الغرف التي تم تخصيصها للاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم طوال فترة مشاركتهم في البطولة العالمية.

وقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم بكتابة عبارة: "ما يعرف الخوف من هذا فريقه"، من أغنية "الإعصار الأخضر" للفنان السعودي عبادي الجوهر في غرف لاعبين المنتخب السعودي من أجل تحفيزهم.

وتقول كلمات أغنية "الإعصار الأخضر"

جاكم الإعصار ما شيٍ يعيقه

منتخبنا اليوم وخّر عن طريقه

هذا الأخضر لا لعب … جهزوا كاس الذهب

اذكر الله وشوف … وانسى الحذر والخوف

ما يعرف الخوف من هذا فريقه ..

في لعبكم مغنى .. فيه المثل يضرب

ولفوزكم معنى .. الكل له يطرب

بأخلاقكم نفخر .. مهما انتصرتوا

وما نطري غير الفوز .. لا من لعبتوا ..

من واجه الإعصار .. مهما صمد ينهار ..

اذكر الله وشوف … وانسى الحذر والخوف

ما يعرف الخوف من هذا فريقه ..

خصمكم معذور .. لو ما يجاريكم

صقورنا يالخضر .. الله يقوّيكم

فن وعزم وإصرار .. فيه الخصم يحتار ..

من يوقف الإعصار .. من يوقف الإعصار ..

اذكر الله وشوف … وانسى الحذر والخوف

ما يعرف الخوف من هذا فريقه

يذكر أن المنتخب السعودي لكرة القدم يستهل مشاركته في مونديال كأس العالم 2022 بمواجهة المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل ضمن المجموعة الثالثة.

المنتخب السعودي بالزي الرسمي

ظهرت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم المغادرة إلى ⁧‫مونديال كأس العالم‬⁩ 2022 في قطر في لقطة جماعية لجميع اللاعبين يرتدون الزي الرسمي.

وتألق لاعبو منتخب السعودية لكرة القدم وأعضاء الجهاز التدريبي الأجانب وعلى رأسهم المدير الفني هيرفي رينارد بالملابس الرسمية السعودية.