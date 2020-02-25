قبل مباراته أمام ليفربول.. برشلونة يستبدل "ميسي" بـ"ماعز"

فاجئ نادي "برشلونة" الإسباني لكرة القدم جماهيره حول العالم بتشكيلته قبل بدء مباراته أمس أمام "نابولي" الإيطالي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بحركة "لطيفة".

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني على موقع التدوين "تويتر" القائمة النهائية للاعبيه مواجهة "نابولي" لكنه اكتفى بالإشارة الى اللاعب "ليونيل ميسي" برمز "الماعز"، مثيرًا الكثير من التساؤلات التي دفعت الحساب لعدم كتابة اسم النجم الأرجنتيني.

#NapoliBarça Squad

1. ter Stegen

2. N. Semedo

3. Piqué

4. I. Rakitic

5. Sergio

8. Arthur

10. 🐐

13. Neto

15. Lenglet

17. Griezmann

19. Braithwaite*

21. F. de Jong

22. Vidal

23. Umtiti

24. Junior

26. Iñaki Peña

28. Riqui Puig

30. Collado

31. Ansu Fati

33. R. Araujo

39. Akieme — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2020

سبب وضع الرمز

يُعرف الأرجنتيني "ميسي" بـ"GOAT" اختصارًا لجملة "Greatest of all Time" والتي تعني ماعز باللغة العربية، بينما تعني الجملة بأكملها (الأفضل في كل العصور).

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وتعود قصة علاقة ميسي بـ"الماعز"، إلى عام 2018، حينما احتفل الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر" بالتتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني (ليجا)، وأيضًا بالأهداف الثلاثة التي سجلها الأرجنتيني "هاتريك"، في شباك ديبورتيفو لاكورونا خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة (4-2) في الجولة 35.

وكتب حساب برشلونة بعد نهاية المباراة: "هاتريك ميسي يحسم الليجا، (إيموجي) الماعز سيكون مستخدمًا كثيرًا هذه الليلة".

هذه التغريدة تم كتابتها باللغة الإنجليزية، لكن في النسخة الإسبانية تم استبدال "إيموجي" الماعز، ليكون بدلًا من شعار تارج الملك.

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