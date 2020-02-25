  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. قبل مباراته أمام ليفربول.. برشلونة يستبدل "ميسي" بـ"ماعز"

قبل مباراته أمام ليفربول.. برشلونة يستبدل "ميسي" بـ"ماعز"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 25 شباط / فبراير 2020 - 06:55
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

فاجئ نادي "برشلونة" الإسباني لكرة القدم جماهيره حول العالم بتشكيلته قبل بدء مباراته أمس أمام "نابولي" الإيطالي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بحركة "لطيفة".

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني على موقع التدوين "تويتر" القائمة النهائية للاعبيه مواجهة "نابولي" لكنه اكتفى بالإشارة الى اللاعب "ليونيل ميسي" برمز "الماعز"، مثيرًا الكثير من التساؤلات التي دفعت الحساب لعدم كتابة اسم النجم الأرجنتيني.

سبب وضع الرمز

يُعرف الأرجنتيني "ميسي" بـ"GOAT" اختصارًا لجملة "Greatest of all Time" والتي تعني ماعز باللغة العربية، بينما تعني الجملة بأكملها (الأفضل في كل العصور).

وتعود قصة علاقة ميسي بـ"الماعز"، إلى عام 2018، حينما احتفل الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر" بالتتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني (ليجا)، وأيضًا بالأهداف الثلاثة التي سجلها الأرجنتيني "هاتريك"، في شباك ديبورتيفو لاكورونا خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة (4-2) في الجولة 35.

وكتب حساب برشلونة بعد نهاية المباراة: "هاتريك ميسي يحسم الليجا، (إيموجي) الماعز سيكون مستخدمًا كثيرًا هذه الليلة".

هذه التغريدة تم كتابتها باللغة الإنجليزية، لكن في النسخة الإسبانية تم استبدال "إيموجي" الماعز، ليكون بدلًا من شعار تارج الملك.

لمزيد من اختيار المحرر:

"القديس ميسي" يظهر في شوارع برشلونة (صور) 

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...