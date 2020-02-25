قبل مباراته أمام ليفربول.. برشلونة يستبدل "ميسي" بـ"ماعز"

فاجئ نادي "برشلونة" الإسباني لكرة القدم جماهيره حول العالم بتشكيلته قبل بدء مباراته أمس أمام "نابولي" الإيطالي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بحركة "لطيفة".
ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني على موقع التدوين "تويتر" القائمة النهائية للاعبيه مواجهة "نابولي" لكنه اكتفى بالإشارة الى اللاعب "ليونيل ميسي" برمز "الماعز"، مثيرًا الكثير من التساؤلات التي دفعت الحساب لعدم كتابة اسم النجم الأرجنتيني.
#NapoliBarça Squad— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2020
1. ter Stegen
2. N. Semedo
3. Piqué
4. I. Rakitic
5. Sergio
8. Arthur
10. 🐐
13. Neto
15. Lenglet
17. Griezmann
19. Braithwaite*
21. F. de Jong
22. Vidal
23. Umtiti
24. Junior
26. Iñaki Peña
28. Riqui Puig
30. Collado
31. Ansu Fati
33. R. Araujo
39. Akieme
يُعرف الأرجنتيني "ميسي" بـ"GOAT" اختصارًا لجملة "Greatest of all Time" والتي تعني ماعز باللغة العربية، بينما تعني الجملة بأكملها (الأفضل في كل العصور).
وتعود قصة علاقة ميسي بـ"الماعز"، إلى عام 2018، حينما احتفل الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر" بالتتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني (ليجا)، وأيضًا بالأهداف الثلاثة التي سجلها الأرجنتيني "هاتريك"، في شباك ديبورتيفو لاكورونا خلال المواجهة التي انتهت بنتيجة (4-2) في الجولة 35.
وكتب حساب برشلونة بعد نهاية المباراة: "هاتريك ميسي يحسم الليجا، (إيموجي) الماعز سيكون مستخدمًا كثيرًا هذه الليلة".
هذه التغريدة تم كتابتها باللغة الإنجليزية، لكن في النسخة الإسبانية تم استبدال "إيموجي" الماعز، ليكون بدلًا من شعار تارج الملك.
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