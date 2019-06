قبيل انطلاق بطولة "سوبر شو داون" بجدة.. نجوم ونجمات المصارعة بالزي الرسمي السعودي

شهدت بطولة "سوبر شو داون" والتي أقيمت على ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة نهاية الأسبوع الماضي حضورًا جماهيريًا كبيرًا ونجاحًا فاق التوقعات، إذ تابعه الملايين من محبي المصارعة الحرة حول العالم.

وقبيل انطلاق البطولة ظهر المصارع الأمريكي "موجو راولي" في المؤتمر الصحافي مرتديًا الزي الرسمي السعودي برفقة المصارعات "اليكسا بليس" و"نتاليا" و"رينيه يونغ" اللاتي ظهرنّ بالعباءة والشيلة السوداء.

​

وبعيدًا عن حلبة المصارعة، توجه عدد من نجوم WWE الى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة للقاء عدد من الأطفال ممن يتلقون العلاج هناك والتقاط الصور التذكارية معهم.

Some of your favorite Superstars paid a special visit to the local Children’s Hospital in #Jeddah before #WWESSD. pic.twitter.com/5xluEzsx6H