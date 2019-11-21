قرد بوجه بشري يبحث عن عروس.. وسلوكه العدواني ينفر الإناث منه

يعاني القرد الذي اشتهر العام الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملامحه الشبيهة بالإنسان من "الوحدة" ويجد صعوبة في العثور على "شريكة حياته".

وكشفت حديقة حيوان "تيانجين" الواقعة في شرق الصين أن القرد، البالغ من العمر 19 عامًا، وحيدًا، وذلك لأن ميوله "النشط" والعدواني" هو الذي يقف حاجزًا أمام تجاوب الإناث معه.

وبالرغم من سلوكه العداواني، إلا أن المسؤولين في الحديقة يحاولون العثور على زوجة مناسبة لهذا القرد الفريد ذي الوجه البشري، لكي لا يظل "عازبًا" طوال حياته.

وقام المسؤولون في الحديقة بنشر صور جديدة للقرد على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالات جديدة لتغير الإنطباع المأخوذ عنه.

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وفي حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال متحدث باسم حديقة الحيوان: "إن القرد الذي ينتمي إلى فصيلة Margarita Island Capuchin لديه ميول عدوانية وهو نشط للغاية ويحب اللعب وتحطيم ثمار جوز الهند".

وتابع: "تم جلب القرد إلى حديقة الحيوان في عام 2002، وكان حينها لديه رفيقتان ولكن كلاهما مات، واستمر بعدها في اللعب مع قرود من فصائل مختلفة، وفي عام 2016 تم شراء 3 قرود من نفس فصيلته ولكنها غير ناضجة جنسيًا، ونحن في انتظار نضوجها حتى يتمكن المسؤولن من عقد قران القرد بإحداهن".

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وأضافت حديقة الحيوان: "عندما تكبر قرود Capuchin الأصغر سنًا، نأمل أن تكون هناك كيمياء بين قردنا ذي الوجه الإنساني وأحدهم، ويمكن أن يجد أخيرًا زوجة".

وكان القرد قد اكستب شهرة واسعة العام الماضي، بعد أن فاجأ روّاد الحديقة بتعابير وجهه الفريدة التي جعلته يبدو وكأنه يفكر بقلق، وظهر في مقطع الفيديو لطيفًا حيث صوره أحد الزوار ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، فحظي بشهرة بالغة بعد أن شوهد أكثر من 1.5 مليون مرة.

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