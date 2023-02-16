قصة الكتاب الأب الغني والأب الفقير

البوابة - سيطر كتاب "الأب الغني والأب الفقير" على أحاديث الشارع الأردني منذ اللحظة الأولى التي انتشرت فيها أنباء اختفاء الطالب أيهم العمري وصديقه راشد الصبح في ظروفٍ غامضة منذ أربعة أيام بعد قراءتهما للكتاب وتؤثرهما بمحتواه.

وتوجه كثير من الأردنيين نحو محرك "غوغل" لمعرفة المزيد من التفاصيل حول كتاب "الأب الغني والأب الفقير" خاصة بعدما اقترن اسمه بالرسالة التي تركها أيهم وصديقه راشد (15 عامًا) لعائلتيهما قبل اتخاذهما القرار بترك المنزل.

أيهم العمري وصديقه راشد الصبح

وذكر الطالبان أيهم وراشد في رسالتهما المؤلفة من 4 صفحات بأن قرار ترك المنزل جاء بعد قراءتهما كتاب "الأب الغني والأب الفقير" وبأن محتواه ألهمهم أفكارًا جديدة دفعتهم لترك المنزل بهدف البحث عن العمل وجني رأس مال وفتح مشروعهما الخاص.

وتفاعل الشارع الأردني مع قصة أيهم وصديقه راشد، وأشاروا لوجود رابط وثيق بين الكتاب المذكور والأفكار التي ذكراها في رسالة الوداع.

رسالة أيهم وراشد

كتاب الأب الغني والأب الفقير

على الرغم من مرور 26 عامًا على إصدار كتاب "الأب الغني والأب الفقير" إلا أنه ما يزال يحظى بشعبية كبيرة ويُعد من أهم وأشهر كتب ريادة الأعمال إذ بيع منه أكثر من 32 مليون نسخة وتلقى الكثير من ردود الأفعال الإيجابية.

الكتاب من تأليف الكاتب الأمريكي روبرت كيوساكي بالاشتراك مع الأمريكية شارون ليشتر وصدر لأول مرة في عام 1997، وأحدث حينها زوبعة في عالم الأعمال وكان بمثابة الموجة الأولى في مجال التمويل الشخصي والاستثمار وعالم المال والأعمال.

ومنذ عام 1997، أصبح كتاب "الأب الغني والأب الفقير" الكتاب الأول في عالم التمويل الشخصي إذ تمت ترجمته إلى عشرات اللغات وبيع في جميع أنحاء العالم.

مواضيع كتاب الأب الغني والأب الفقير

كتاب الأب الغني والأب الفقير

بأسلوب سردي لأحداث وقصص واقعية، قدم الكتاب مجموعة من النصائح والأسرار التي تساعد الأشخاص حتى يصبحوا من الأثرياء.

وفي حدود 244 صفحة كتبت في 10 فصول، سرد الكتاب طرق الاستثمار المجدي وكيفية بناء مشروع مالي خاص بطريقة ذكية من خلال كشف الفرق بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء ونظرتهما إلى المال وكيفية تحصيل الثروة.

قصة كتاب الأب الغني والأب الفقير

تدور قصة كتاب "الأب الغني والأب الفقير - Rich Dad Poor Dad" المكتوب في شكل مذكرات حول طفولة روبرت كيوساكي الذي نشأ مع أبوين - والده الحقيقي الموظف الفقير ووالد صديقه الثري.

وفي الفصل الأول من الكتاب، يروي كيوساكي جانبًا من طفولته التي أمضاها بين والده البيسط الذي يعمل أستاذً جامعيًا ويحرص دومًا على إعطاءه نصائح حول كيفية الحصول على الثروة من خلال الوظيفة الثابتة وأطلق عليه لقب (الأب الفقير)، وبين والد صديقه الغني الذي لم يُكمل تعليمه لكنه كان عصاميًا وناجحًا في عمله وصاحب ثروة، وكان يُعطيه النصائح حول كيفية اكتساب المال، وقد أطلق عليه لقب "الأب الغني".

ويفند الكتاب الأسطورة القائلة بأنك بحاجة إلى كسب دخل مرتفع لتكون ثريًا ويشرح الفرق بين "العمل من أجل المال وبين عمل الأموال من أجل خدمة البشر".

مواضيع كتاب Rich Dad Poor Dad

الفرق بين الأصول والخصوم

أهمية التعليم المالي

كيفية استخدام المال كأداة لتنمية الثروة

أسطورة الأمن الوظيفي

قيمة تحمل المخاطر المحسوبة

قوة الدخل السلبي

تضمن كتاب الأب الغني والأب الفقير العديد من الرسائل التي أثارت جدلًا في عالم الأعمال، ومنها:

تفنيد الأسطورة القائلة بأنك بحاجة إلى كسب دخل مرتفع لتصبح ثريًا

تتحدى الاعتقاد بأن منزلك هو أحد الأصول التي يجب الاعتماد عليها

يعلم ما يجب أن تعلمه لأطفالك عن المال من أجل نجاحهم المالي في المستقبل

محاور كتاب الأب الغني والأب الفقير