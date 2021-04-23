قصة هاشتاق أنقذوا رائد الحربي من الإعدام...طفل تورط في جريمة قتل!

تصدر هاشتاق #انقذوا_رائد_الحربي_من_الإعدام الترند في تويتر وتحديداً في دولة السعودية بعد أن صدر قرار بـ إعدام الشاب رائد الحربي.

القصة بدأت بمشاجرة بين رائد الذي كان يبلغ 9 سنوات وشخص آخر وانتهى الشجار بطريقة دامية بعد أن قُتل الطرف الثاني وسُجن رائد لمدة 9 سنوات مما يعني أن عمره الآن 18 سنة وبحسب المتداول سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه خلال الأيام القليلة المتداولة.

رواد السوشال ميديا وقفوا بجانب الشاب الذي ضاعت طفولته في السجن وحرصوا على إطلاق الهاشتاق ومحاولة سد دية القتيل والتي وصلت لـ 35 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 10 مليون دولار أمريكي.

التغريدات المتداولة حول الموضوع جاء فيها:

"كيف تسع سنوات وينحكم إعدام ؟!!!!9 سنوات غالباً مابلغ والقتل العمد قبل البلوغ فيه دية فقط بل حتى كفارة مافيه لأن القلم مرفوع عن الصغير حتى يبلغ!! ويلٌ لقاضي الأرض من قاضي السماء"...

وجاء بتغريدة أخرى "من كان عمره ٩ سنوات لا يُقام عليه "القصاص" حتى ولو كان القتل عمداً؛ لأنه لم يبلغ! النبي -صَلَّ الله عليه وسلم- يقول: "رُفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق".

تخيلوا قتل وعمره 9 سنوات !!! صغير لسى وانا متأكده ميه بالميه انه قتل بغير عمد والان عمره 18 والديه 35 الففف!!! الديه ابدًا مب معقوله مب معقووله لسى 4 ايام وينفذ الاعدام 💔 لو عندي كنوز الدنيا كلها والله لاطلعه من دون ما افكر حتى الله يفرج عليه يارب #انقذوا_رائد_الحربي_من_الاعدام pic.twitter.com/q3otee4N3Z — و’🦤 (@wedjn) April 23, 2021

وتابع آخر "ملايين قاعدة تندفع لناس ما يستاهلونها ولا هم بحاجتها!! وعشان يطلعون قتلة! ٣٥ مليون تغني بلد شوفوا كم اسرة محتاجة ممكن يكفيها جزء لا يتجزأ من المبلغ القاتل يُقتل وانتهى"

باقي على اعىدامه ٥ ايام اذا م تقدرون تساهمون شاركو #انقذوا_رايد_الحربي_من_الاعدام pic.twitter.com/5GorJyw3Wx — ملاك♀️ (@1rly17) April 23, 2021

واضاف آخر "لاحول ولاقوة الا بالله ..المفروضاهل القتيل خلاص يتنازلون ضاع عمر الشاب بالسجن ضاعت طفولته تسع سنين بالسجن عمر الدم مايرجع الميت والقصاص حق ولكن العفو وعتق الرقبة اكبر عند الله من اموال الدنيا ومافيها ..المفروض اهل الميت يكتفون بالمبلغ اللي وصلهم جزاهم الله خيررويعتقونه لوجه الله"

لاحول ولاقوة الا بالله ..المفروضاهل القتيل خلاص يتنازلون ضاع عمر الشاب بالسجن ضاعت طفولته تسع سنين بالسجن عمر الدم مايرجع الميت والقصاص حق ولكن العفو وعتق الرقبة اكبر عند الله من اموال الدنيا ومافيها ..المفروض اهل الميت يكتفون بالمبلغ اللي وصلهم جزاهم الله خيررويعتقونه لوجه الله — صريحة ولكن (@saudieyes2030) April 23, 2021

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