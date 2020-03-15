قصتها أبكت الشعب الأردني.. وفاة الشابة بلقيس بني هاني بعد صراع مع السرطان

سادت حالة من الحزن في الشارع الأردني بعد انتشار نبأ وفاة الشابة بلقيس بني هاني والتي تابع الشعب الأردني معركتها أمام مرض السرطان لحظة بلحظة.

وأعلن والد الشابة بلقيس أمس السبت، عن وفاة ابنته في مستشفى الحسين للسرطان خلال رقودها بوحدة العناية الحثيثة في المستشفى.

​

وقال: "حالتها الصحية ساءت بشكل كبير ونزل ضغط الدم لديها وارتفاع في ضربات القلب مما أدى الى وفاتها".

يذكر أن بلقيس (23 عامًا) دخلت في مرحلة غيبوبة منذ حوالي 5 أيام وتم نقلها الى وحدة العناية الحثيثة، قبل أن يوعز العاهل الأردني بنقل بلقيس خارج الأردن إلا ان القدر لم يسعفها.

وكانت الفتاة بلقيس بني هاني، خريجة هندسة كهرباء، خلال فترة دراستها بالجامعة ظهرت لها (حبة) أسفل لسانها، ولم تُعرها اهتمامًا كبيرًا، إلى أن بدأت تشعر بألمٍ في أسنانها.

​

وبعدها أجرت بلقيس عمليات في عصب الأسنان وحشوات خاصة عند أطباء أسنان، حيث أبدوا شكوكًا في إمكانية أن يكون هناك ورمًا خبيثًا، لكنّهم أخبروها لاحقًا أنه "حميد" واضطرت لإزالة الفك السفلي كاملًا.

لكنّ الصدمة ظهرت في كون الورم "خبيث" و"نادر جدًا" ، وتبين أن لديها خلايا سرطانية في الرقبة والفك وخلف الرأس والحبل الشوكي ، وبعد 8 أشهر في مستشفى الحسين للسرطان، وصلت إلى بلقيس لم تبدأ لا تلكها أن تسمع أو تتحدث أو ترى.

آخر ما تمنته المرحومة بلقيس بني هاني

​

نشرت المرحومة بلقيس بني هاني اخر منشور لها في الحادي عشر من شهر آذار الحالي أي قبل ثلاثة أيام من وفاتها، حيث تمنت ان تأكل بعض أنواع من الطعام.

لمزيد من اختيار المحرر:

بعد 3 أشهر من العلاج الكيماوي ... شاهد أحدث ظهور لأسماء الأسد