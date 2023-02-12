قصر الملكة نور السابق معروض للبيع في أمريكا.. شاهد فخامته من الداخل

كشفت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز - The National" الإماراتية أن عقارًا فاخرًا يقع في ولاية ماريلاند الأمريكية عُرض للبيع مقابل 49 مليون دولار أمريكي كان مملوكًا للعاهل الأردني السابق الحسين بن طلال وزوجته الملكة نور الحسين.

وتحت عنوان "المنزل السابق للملك حسين والملكة نور معروض للبيع مقابل 49 مليون دولار"، نشرت الصحفية "سيلينا دينمان - Selina Denman" تقريرًا مطولًا عن العقار الفاخر المعروض للبيع وأرفقته بمجموعة من الصور والتي تظهر مدى فخامته من الداخل والخارج.

قصر الملكة نور السابق معروض للبيع

ذكرت الصحيفة "دينمان" في تقريرها المنشور بتاريخ 7 فبراير 2023 الكثير من التفاصيل والمعلومات المُتعلقة بقصر الملكة نور المعروض للبيع والتي جاءت على النحو التالي:

الموقع: يقع القصر في مدينة "روكفيل- Rockville” بولاية ماريلاند المطلة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

يقع القصر في مدينة "روكفيل- Rockville” بولاية ماريلاند المطلة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. المساحة: يقع العقار الفاخر على قطعة أرض مساحتها 9.65 فدان (أكثر من 39 ألف متر مربع)، وسط حدائق محمية على ضفاف نهر بوتوماك.

يقع العقار الفاخر على قطعة أرض مساحتها 9.65 فدان (أكثر من 39 ألف متر مربع)، وسط حدائق محمية على ضفاف نهر بوتوماك. الطوابق: 4 طوابق

4 طوابق غرف النوم: 5 غرف نوم

الحمامات: 10 حمامات

مواصفات قصر الملكة نور

بوابة القصر

يحتوي القصر المكسو بالحجر الجيري الفرنسي على خمس غرف نوم و 10 حمامات، تمتد على مساحة 30 ألف قدم مربع من المساحة الداخلية.

شهد تصميم القصر تعاونًا استثنائيًا بين المهندس المعماري جون آيك والمصمم العالمي جيفري برادفيلد اللذين عملا معًا لإنشاء القصر المثير للإعجاب المكون من أربعة طوابق.

تم تغطية واجهات القصر الخارجية بالحجر الجيري المطحون على الطريقة الفرنسية، ويعلوه سقف سندي ذو جانبين طوليين منحدرين عُلوي وسُفلي، والسفلي أشدّ انحدارًا.

لدى دخول العقار الفاخر، هناك بوابات كبرى متصلة بأعمدة الحجر الجيري، ثم تليها مساحات خضراء لمسافة تصل لنصف وعلى جانبيه طريق مرصوف بالحصى.

تم تزيين أرضية القصر بأسلوب القرن الثامن عشر المعروف باسم حديقة الإنجليز أو الحديقة الإنجليزية التي تقدم وجهة نظر مثالية للطبيعة الخلابة.

تنتهي رحلة دخول بوابة القصر بالوصول إلى ملعب جرانيت مرصوف بالحصى أمام المقر الرئيسي للعقار الفاخر.

ولدى عبور باب القصر، هناك ردهة تنفتح بدورها على قاعة استقبال من طابقين مع أسقف مغطاة ومدفأة من الحجر الجيري بطول 24 قدمًا.

يقع الجناح الرئيسي في الطابق الثالث من القصر ويتميز بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وتراس خاص يطل على نهر بوتوماك.

ويتألف الجناح الرئيسي من غرفة جلوس وغرفة ملابس وحمامين مستوحى من السبا ومكتب كبير مع خزائن كتب ومدفأة رخامية.

يحتوي الجناح الجنوبي الشرقي من المسكن على غرفة عائلية ومطبخ طاهٍ ومقصورة زجاجية لتناول وجبة الإفطار.

أما الجناح الشمالي الغربي في القصر يضم صالة رياضية، وصالة سبا، ومكتب، وفي الطابق الثاني هناك ربع غرف نوم، كل منها مع حمامات داخلية.

أما الطابق السفلي من العقار يؤدي إلى الحديقة الخلفية ويضم غرفة رياضية كبيرة مغطاة بألواح الماهوجني الخشبية الفاخرة، بالإضافة إلى سينما منزلية تم تركيبها في عام 2017.

ثم يتصل الطابق السفلبي بيت الضيافة ومرآب يضم 12 سيارة وطريف فرعي يؤدي إلى حمام السباحة الخارجي بالإضافة إلى غرفتي نوم، تضم غرف الضيوف مطبخًا منفصلاً وغرفًا فسيحة للمعيشة ولتناول الطعام.

تم طرح العقار سابقًا في السوق في عام 2019.

سعر قصر الملكة نور

كشفت شركة سوثبي للعقارات أن أرملة الملك الحسين، الملكة نور، باعت القصر في عام 2000 مقابل 8.64 مليون دولار أمريكي لسمسار العقارات والمنتج الأمريكي دانيال سنايدر.

المصدر: صحيفة ذا ناشونال

