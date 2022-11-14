قطة المرموم تخطف الأنظار في لقاء ابن زايد وابن راشد

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي باللقاء الأخوي الذي جمع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم أمس الأحد في استراحة محمية مرموم في دبي.

وفي الوقت الذي استعرض فيه ابن زايد وابن راشد خلال اللقاء سبل التي من شأنها تعزيز مسيرة الإمارات التنموية الطموحة، لفتت قطة بيضاء اللون جلست بينهما أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قطة المرموم

وذكر مغردون على تويتر أن القطة التي ظهرت في صور لقاء ابن زايد وابن راشد تدعى "قطة المرموم" وهي إحدى صغيرات القطة التي كانت قد حظيت بشهرة واسعة في 2021 بعدما سقطت من شرفة إحدى البنايات في دبي وتلقاها مجموعة من الأشخاص في الأسف دون أن تصاب بأي أذى أو مكروه.

وبعد أن كتب لها عمرًا جديدًا، أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عن تبني القطة ورصد مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم إماراتي لكل من قام بإنقاذ قطة المرموم.

#محمد_بن_راشد: الراحمون يرحمهم الرحمن …

فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …

من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم ..#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/duIXO7K5ED — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 24, 2021

وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن فريق الإنقاذ ضم كل من: أشرف بلينزة- عاطف محمود نوازخان- عبد الراشد كوتوت- نصير أراكال محمد.

ونشر الشيخ محمد بن راشد بعدها تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين تويتر مشيدًا باللفتة الإنسانية التي قام بها المنقذون ومعربًا عن شعوره بالفخر لانتشار مظاهر "الرحمة" في دبي.

محمية المرموم الصحراوية

تمتد محمية المرموم في صحراء دبي لكنها غير مُسيّجة ومفتوحة لعموم الناس على مساحة قدرها 40 هكتار من الأراضي الخصبة.

وتضم محمية المرموم نحو 204 من الطيور المحلية و158 من الطيور المهاجرة وطيور مهددة بالإنقراض وكذلك العديد من الحيوانات ومنها الجمال والغزلان والمها العربية، وأسراب من الصقور.

كما تضم المحمية العديد من البحريات ومنها بحيرات القدرة.