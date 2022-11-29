قطري يولم لجماهير كأس العالم.. ما الحقيقة؟

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو قيل بأنها لوليمة ضخمة أقامها ثري قطري لضيوف الدوحة القادمين من عدة دول لحضور نهائيات كأس العالم 2022.

وأظهرت الصور المتداولة مجموعة من الرجال بملابس قطرية تقليدية وهو يقدمون الأطباق الضخمة والمليئة بالأرز واللحم أمام الضيوف كنوع من الترحيب بضيوف المونديال.

وذكر أحد المعلقين إلى أن الوليمة أقامها أحدهم في منطقة حي الغرافة في منطقة الريان الواقعة في جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

@sultanalmamari9 حفل زفاف عمر أحمد زيد بن صبيع الخنبولي الشحي علي كريمة محمد زيد بن صبيع الخنبولي الشحي منطقة جلفار..رأس الخيمة السبت٥/١١/٢٠٢٢ ♬ original sound - sultanalmamariuae

وحظيت الصور على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بإعادة نشرها بهدف إظهار "الكرم العربي" الذي لطالما عُرف به الشعب القطري.

حقيقة الفيديو

تبين أن الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي كانت قد أخذت من مقطع فيديو نُشر على موقع "يوتيوب" بتاريخ 7 نوفمبر 2022، أي قبل حوالي أسبوعين من انطلاق مونديال قطر.

وكشف الفيديو الأصلي بأنه صوّر من حفل زفاف أحد الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة وليس في قطر.