"قطر تمنع مشجعة من دخول استاد حمد بسبب قبعة بألوان المثليين"

شهد استاد أحمد بن علي المونديالي أول حالة "طرد" للمشجعين في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر بسبب علم "ألوان قوس قزح" الذي يتخذه أفراد مجتمع الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" رمزًا لهم في إشارةٍ للمثليين والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الجنس.

وأظهر مقطع فيديو جرى تصويره من داخل غرف التفتيش المجودة على بوابات استاد أحمد بن علي، المعروف بملعب الريان، الإجراء السريع الذي اتخذه قوات أمن الملعب حينما فوجئوا بمشجعة ترتدي قبعة بألوان طيف قوس قزح لدعم مجتمع الشواذ.

منع مشجعين منتخب ويلز يوم أمس من الدخول إلى الملعب بسبب إرتداءهم قبعات تحمل الوان علم «المثليين».#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/C0zJ8MWVRj — مصدر (@MSDAR_NEWS) November 22, 2022

وبحسب الفيديو المتداول، فقد منعت قوات أمن استاد أحمد بن علي السيدة الأجنبية والذي تبين بأنها مشجعة لمنتخب ويلز في مباراته أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والعالم العربي على إعادة تداول مقطع الفيديو وأشادوا بالطريقة التي تعاملت بها قوات أمن الاستاد القطري ووصفوها بـ"الراقية".

كما رصدت عدة حسابات إخبارية على موقع التدوين "تويتر " دفاع عدد من المغردين عن قطر في وجه حملة التشويه التي تتعرض لها بسبب منعها لأي مظاهر تدعم مجتمع الميم.

وجاءت تغريدات بعض المعلقين، الذين قيل بأنهم من البرازيل، بعد طرد مشجعة ويلز بسبب قبعة تدعم المثليين على التحو التالي:

النظام هو النظام، القانون هو القانون إذا كانت حرية فسأذهب لأبصق أمام البيت الأبيض

احترموا ثقافتهم! عاداتهم

لقد حذروكم من قبل

في منزلكم افعلوا ما تريدكم في قطر لا إذًا احترموهم

قطر على صواب

احترموهم واتركوا البكاء

وكعادتهم، تباكت الصحف الغربية على قرار منع المشجعة الويلزية من دخول الملعب، ونشروا مقالات تهاجم فيها دولة قطر بحجة محاربتها لمجتمع الميم.

أمريكا ضد ويلز

وكانت المواجهة الأولى للمنتخب الأمريكي ضد نظيره الويلزي على ملعب أحمد بن علي الواقع في منطقة الريان غربي العاصمة القطرية الدوحة، قد انتهت بالتعادل الإيجابي في أول مواجهة في المونديال القطري تنتهي بالتعادل.

وافتتح منتخب أمريكا لكرة القدم أهداف المباراة في الدقيقة 36 عن طريق تيموتي ويا، بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق النجم جاريث بيل من ضربة جزاء حصل عليها.