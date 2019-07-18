قلاية البندورة.. العاهل الأردني يكشف عن أكلته المفضلة وما يحب ويكره

كشف العاهل الأردني عبدالله الثاني في حوار صحفي مع طالبات من جامعتي الأردنية واليرموك عن تفاصيل مُثيرة عن حياته الشخصية تُكشف لأول مرة.

وخلال اللقاء، كشف العاهل الأردني أن أكثر أكلة يحبها هي قلاية البندورة، وأنه يحب البساطة.

وأوضح: "أكثر أكلة أحبها هي قلاية البندورة، والعسكر الذين خدموا معي في الدروع يعرفون أنه لا يوجد أفضل من قلاية البندورة ونحن جالسون على الأرض بجانب الدبابة.. وأنا بطبيعتي أحب البساطة".

وحول هواياته المُفضلة، كشف عن حبه للرياضة وتحديدًا ألعاب القوى والمصارعة الرومانية، وما حال دون مشاركته بالأولمبياد.

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وقال: "كنت أحب الرياضة كثيرًا عندما كنت صغيرًا. كنت كابتن فريق المدرسة في ألعاب القوى وسباق 100 متر، وحصلت على المركز الأول في المصارعة الرومانية على مستوى 13 ولاية أمريكية، وكنت أحب أن أمثل الأردن في الأولمبياد".

ولكنه أضاف: "في آخر سنة، وقع معي حادث سيارة، ولم أكن أنا السائق، وتعرضت لإصابة في الظهر، ولهذا آخر سنة حصلت على المركز الثاني في المصارعة، ومنعتني الإصابة من الاستمرار في هذه الرياضة".

وتابع: "عندي هوايات كثيرة لكن لا يوجد عندي الوقت لأمارسها في هذه الأيام.. مثل ركوب الدراجة والقفز بالمظلة، والغطس، ومن المهم عندي تطوير هذه الرياضة في العقبة؛ لأن العقبة من أجمل المناطق في العالم".

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وتحدث عن أكثر صفة تزعجه بالأشخاص وأكثر صفة يحبها، قائلًا: "أكثر صفة أحبها الصدق... أن تكون صادقًا مهما كلفك الأمر، ليس فقط مع الآخرين، بل مع نفسك".

وختم المقابلة بالقول: "الأردن بلد صغير بحجمه، ولكن كبير بتأثيره، الأردن والحمد لله على الساحتين الإقليمية والدولية يحظى باحترام كبير، وهو شريك أساسي في مختلف شؤون الإقليم، وكثيرًا ما مر الأردن بظروف صعبة، وكان يخرج منها دائما أقوى".

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