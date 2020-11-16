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قناة "كراميش" تثير غضب المغردين بعد إطلاق اغنية "الخدامة".. إساءة واضحة لكرامة الإنسان!

منشور 16 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 08:45
كراميش
كراميش

أثارت قناة "كراميش" الإنشادية والمختصة بالأطفال غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بأغنية عن "الخادمة" المليئة بعبارات "عنصرية" لا تمت للإنسانية بصلة.

وتستعرض القناة في الأغنية المشاكل التي تواجهها العائلات بسبب العاملات في المنازل والمواقف السيئة، حسب القناة، التي تسببها لهم بطريقة مستفزة وغير إنسانية.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول على "تويتر"، تظهر فتاة صغيرة وهي تشتكي من العاملة المنزلية لديهم وبأن ما تقوم به يغضب ويزعج ذويها.

ومن مين المواقف التي ذكرتها مؤدية الأغنية بأن العاملة المنزلي تارة تحاول الهرب من المنزل وتارة تريد المزيد من الأموال وحتى هاتف شخصي جديد.

وعبّر عدد من روّاد موقع التدوين "تويتر" عن استيائهم من الأغنية خاصة وأنها موجهة للأطفال وكأنهم يقومون بزرع فكرة التنمر والعنصرية في عقول الأجيال الجديدة.

وطالب عدد من المغردين بإغلاق القناة عبر وسم "إغلاق_كراميش" وتقديم اعتذار رسمي، لكن القناة اكتفت بإيقاف عرض الفيديو كليب دون الاعتذار.

فيما طالب عدد من المغردين التبليغ عن القناة الخاصة بـ"كراميش" على موقع "يوتيوب"، ولعل هذا ما دفع القناة الى تحويل الكليب لوضع "الخاص"!

كراميش هي قناة إنشادية مختصة بالأطفال؛ بدأت بثها في 15 فبراير 2009 من الأردن وضمّت بعض المنشدين أمثال موسى مصطفى ومجاهد هشام وأحمد المنصوري محمد عدوي وعبد القادر صباهي وغيرهم.

قدمت كراميش الكثير من الكليبات في بدايتها مثل بابا عضلنجي .. نام نام يلا نام.. بالإضافة تقديم عدة رسوم كرتونية وبعض الأعمال اليدوية والمعلومات الثقافية والنصائح الاجتماعية كالحفاظ على النظافة وغيرها وأيضاً الدروس الدينية كآداب الطعام.

اشتهرت قناة كراميش في البلدان العربية لبرامجها ذات المواضيع التربويية، كتقديم طيب ليه تعمل حريقه (أمل قطامي) - الطماع (موسى مصطفى) - الغشاش (بشرى عواد + مجاهد هشام) والكثير من المواضيع.

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