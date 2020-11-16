قناة "كراميش" تثير غضب المغردين بعد إطلاق اغنية "الخدامة".. إساءة واضحة لكرامة الإنسان!

أثارت قناة "كراميش" الإنشادية والمختصة بالأطفال غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بأغنية عن "الخادمة" المليئة بعبارات "عنصرية" لا تمت للإنسانية بصلة.

وتستعرض القناة في الأغنية المشاكل التي تواجهها العائلات بسبب العاملات في المنازل والمواقف السيئة، حسب القناة، التي تسببها لهم بطريقة مستفزة وغير إنسانية.

من أجل تربية اطفالنا تربية خالية من العنصرية والبذاءة يجب #إغلاق_كراميش كمحتوى سَيِّئ و مُسِيء وهو ما يجب ان نعمل عليه وليس فقط حذف الفيديو وقبول اعتذارهم الباهت والسخيف

أقل واجب اخلاقي اتجاه الاطفال حذف القناة من جوالات اطفالنا والمطالبة بغلقها#كراميش_تهين_الأطفال pic.twitter.com/eqSXP05zcO — ‏﮼إِبْرَاهِيمَ ﮼الأحمد𝓘𝓫𝓻𝓪𝓱𝓲𝓶 (@Ibrahimahmed_m) November 16, 2020

وبحسب مقطع الفيديو المتداول على "تويتر"، تظهر فتاة صغيرة وهي تشتكي من العاملة المنزلية لديهم وبأن ما تقوم به يغضب ويزعج ذويها.

ومن مين المواقف التي ذكرتها مؤدية الأغنية بأن العاملة المنزلي تارة تحاول الهرب من المنزل وتارة تريد المزيد من الأموال وحتى هاتف شخصي جديد.

أغنية عنصرية موجهة لأطفالنا من قناة "كراميش" بعنوان "الخدامة" حيث صورتهم بشكل نمطي وسخرت مما يعانينه في بلداننا

تقول كلماتها:

في عندنا خدامة كل يوم تعمل موال

مرة تهرب من الحوش مرة من الحارة

بابا يعمل معها هواش.. والماما معها محتارة

وترد العاملة بقولها: أريد نقوداً لابنتي المريضة pic.twitter.com/pgz872hwDC — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 15, 2020

وعبّر عدد من روّاد موقع التدوين "تويتر" عن استيائهم من الأغنية خاصة وأنها موجهة للأطفال وكأنهم يقومون بزرع فكرة التنمر والعنصرية في عقول الأجيال الجديدة.

قناة كراميش تثير غضب المغردين بعد إطلاق اغنية "الخدامة" التي تحتوي إساءات لكرامة الإنسان!

pic.twitter.com/yG03MRAjbM — GDOSE (@GoldenDose) November 15, 2020

صار لي سنوات طويلة وانا بحذر وبحكي وبكتب لكن للاسف الشديد هذه القنوات منتشرة كالسرطان الخبيث. https://t.co/4d9lwqGEXQ — Aroub Soubh عروب صبح 🍂 (@bataleh) November 15, 2020

وطالب عدد من المغردين بإغلاق القناة عبر وسم "إغلاق_كراميش" وتقديم اعتذار رسمي، لكن القناة اكتفت بإيقاف عرض الفيديو كليب دون الاعتذار.

فيما طالب عدد من المغردين التبليغ عن القناة الخاصة بـ"كراميش" على موقع "يوتيوب"، ولعل هذا ما دفع القناة الى تحويل الكليب لوضع "الخاص"!

كراميش وطيور الجنة كلها نفس الفكرة محتوى غنائي مكرر وديكور فخم وذات الأسماء مكررة دائماً وسلم لي على القيم #إغلاق_كراميش https://t.co/ZvcB3BMRWP — باسل يوسف النيرب (@B_Nerab) November 15, 2020

أولا مصداقية شو ورسالة شو؟! هيك رسالة توجه للبالغين وبشكل جدي مش للأطفال. بعدين، أنا شخصيا لو عندي أطفال بالفعل، كلامك صح، ما بخليهم يحضروا هالتفاهات. لكن كمان محطات الأطفال صارت تعمل توجيه فكري للطفل وهالشي بعتبره خطير جدا، لانه الاغاني هاي شئنا أم أبينا ستنتشر — lllllll (@outsider4life1) November 15, 2020

شو هل وقاحة في الرد؟ "نزولاً عند رغبة المشاهدين"؟ وين الاعتذار ووين التراجع والندم على تقديم محتوى مقرف بنتهك إنسانية فئة مهمشة ومظلومة في المجتمع؟ #قناة_كراميش https://t.co/MQK9dkHiNL — Shaden شادن (@Shad84) November 15, 2020

كراميش هي قناة إنشادية مختصة بالأطفال؛ بدأت بثها في 15 فبراير 2009 من الأردن وضمّت بعض المنشدين أمثال موسى مصطفى ومجاهد هشام وأحمد المنصوري محمد عدوي وعبد القادر صباهي وغيرهم.

قدمت كراميش الكثير من الكليبات في بدايتها مثل بابا عضلنجي .. نام نام يلا نام.. بالإضافة تقديم عدة رسوم كرتونية وبعض الأعمال اليدوية والمعلومات الثقافية والنصائح الاجتماعية كالحفاظ على النظافة وغيرها وأيضاً الدروس الدينية كآداب الطعام.

اشتهرت قناة كراميش في البلدان العربية لبرامجها ذات المواضيع التربويية، كتقديم طيب ليه تعمل حريقه (أمل قطامي) - الطماع (موسى مصطفى) - الغشاش (بشرى عواد + مجاهد هشام) والكثير من المواضيع.