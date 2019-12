"قوة الشباب".. مجلة الـ"تايم" تتوج "غريتا تونبرغ" بلقب "شخصية العام"

في كل عام تطلق مجلة "تايم" الإخبارية الصادرة في الولايات المتحدة نسختها السنوية من "شخصية العام - Person of the Year" بتمييز شخص أو مجموعة أو فكرة أو شيء ما "يمتلك الأثر الأكبر في أحداث العام سواءً كان ذلك للأحسن أو الأسوء".

هذا العام توجت مجلة "تايم" أصغر الناشطة السويدية "غريتا تونبرغ" (16 عامًا) بلقب "شخصية عام 2019" بسبب جهودها من أجل المناخ، وأوردت صورها على الغلاف بعنوان "قوة الشباب".

. @GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6

وبهذا التكريم تكون "تونبرغ" بذلك أصغر حائزة على هذا اللقب، الذي بدأت مجلة تايم في منحه عام 1927.

وبدأت السويدية تتحرك للحد من التغير المناخي فى العالم، واستطاعت حشد ملايين لدفع قضيتها، وبدأت "تونبرغ" التظاهر بشكل منفرد كل يوم جمعة أمام برلمان السويد، من أجل المناخ في أغسطس/ آب 2018 عام 2018 ثم تجمع حولها الناشطين من كل انحاء العالم، إلى أن وصل عدد المتظاهرين ملايين الأشخاص حول العالم.

​

ثم وصلت "غريتا" إلى نيويورك بعد أن أبحرت من أوروبا عبر المحيط الأطلسي على متن مركب شراعي خالٍ من الكربون، بهدف المشاركة في قمة المناخ بالأمم المتحدة.

كما أثارت الشهر الماضي زوبعة بخطابها الذي وجهته بشكل مباشر لزعماء العالم المجتمعين في القمة الدولية للتغير المناخي في نيويورك ضمن فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي بدأته بعبارة "كيف تجرؤون؟".

Greta Thunberg to world leaders: 'How dare you? You have stolen my dream... https://t.co/X9z6D1Tr6Y via @YouTube