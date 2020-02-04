"قول تم".. ولي عهد دبي يُهدي "ياقوت" لخيّال سعودي صغير

فوجئ خيّال سعودي لم تجاوز عمره العشرة أعوام باستجابة ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي أهدائه حصانًا وطلب منه أن يطلق عليه اسمًا يحبه، فاختار "ياقوت".

والتقى ولي عهد دبي أثناء مشاركته في بطولة كأس خادم ‏الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، أحد الأطفال، سائلًا إياه عن ‏أمنيته، فكانت إجابته: "أرغب في أن يكون لدي حصان"، وعلى ‏الفور جاء رد ولي عهد دبي: "قول تم"، مهديًا له الحصان الذي طلبه.‏

وفي مقابلة تليفزيونية، قال الطفل السعودي باسل محمد عبدالخالق الزندي: "جاي العلا اتفرج، وكلما كنت أذهب إلى مضمار سباق الخيول كنت أتمنى أن يكون لدى حصان وأقوم بامتطائه"، مشيرًا إلى أنه يركب الخيل من عمر 8 سنوات.

وأضاف: "لم يكن الأمر بيدي أن أحقق رغبتي لأن الأمر ببساطة عدم امتلاكي للعدة المناسبة، وصغر سني"، مشيرًا إلى أنه يملك اسطبلًا في الجنادرية ولديه خيل وفرس اسمها مياله.

​

وتمكن ولي عهد دبي المُلقب بـ"الشيخ فزاع"، من ‏الظفر بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، والتي ‏أقيمت منافساتها بمحافظة العلا.‏

وأعرب الشيخ حمدان، بطل النسخة الثانية من الكأس، عن ‏سعادته وفخره بالمشاركة في السباق، مؤكدًا أنها أكبر من ‏المشاركة في بطولات العالم‎.‎

​

وشهد كأس خادم الحرمين هذا العام مشاركة مجموعة من أفضل ‏الفرسان من حول العالم يصل عددهم إلى 200 فارس وفارسة، ‏كما وصل عدد الخيول المشاركة إلى 204 من 17 دولة من ‏حول العالم، وبلغت قيمة جوائز السباق 15 مليون ريال‎.

يُذكر أن الشيخ حمدان يشتهر بحبه الكبير للمغامرة وممارسة النشاطات الجديدة والهوايات إذ إنه يعشق ممارسة ركوب الخيل بشكل كبير، ويُعرف الشيخ لمشاركة خيوله وفوزها بسباقات خيل عالمية ومحلية.

كما عُرف عن الشيخ باختيار اسماءٍ غير مألوفة وعريقة لأحصنته الكثيرة مثل "إجرام" و"اتجاه" و"دونت لاي كيتن" و"اقتدار" وغيرهم الكثير من الأسماء المميزة التابعة لأحصنة محترفة حائزة لجوائز عدة على مستوى عالمي ومحلي.

لمزيد من اختيار المحرر:

برفقة شقيقها فزاع.. لطيفة بنت محمد بن راشد تفتتح مكتبة للفنون والتصميم بدبي! (فيديو)

ما حقيقة هروب ابنة حاكم دبي من الإمارات؟ (فيديو+صور)