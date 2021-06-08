كابتن توصيل غاضب من فتاة ركبت معه وهي مُتعطرة

أثار "كابتن" سيارة يعمل مع تطبيقات التوصيل في المملكة العربية السعودية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو ينتقد فتاة ركبت معه كانت مُتعطرة.

وتعمد الشاب في الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار بالهشيم، إخفاء وجهه ثم بدأ بالتعريف بنفسه وبأنه يعمل ضمن أحد تطبيقات التوصيل.

وبعدها بدأ بانتقاد تصرف فتاة كانت قد ركبت معه من أجل توصيلها الى وجهة ما، لأنها كانت تضع عطرًا بشكل مبالغ فيه.

وقال الشاب في الفيديو: "ركبت معي وحدة يعلم الله ريحة السيارة تفوح فوح من عطرها، اتقي الله فيكِ يا آدمية، حسبي الله ونعم الوكيل".

وتابع: "أي وحدة تركب مع شخص غريب تحاول أن تضع العطر في حقيبتها، وعند وصولها لوجهتها يمكنها أن تتعطر القدر الذي ترغب فيه".

وكعادتهم انقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية نحو الفيديو وموضوع تعطر الفتيات في الأماكن العامة.

واستشهد قسم من المغردين بحديث نبوي قاله الرسول محمد صلى الله عليه ورواه أبو موسى الأشعري: "إذا استعطرت المرأة، فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا. قال قولًا شديدًا"، رواه أبوداود.

فيما انتقد القسم الآخر من المغردين تصرف الشاب ورد فعله تجاه "عطر" الفتاة، ووصفوه بـ"المبالغ فيه".

وطالب المغردون من العاملين في قطاع التوصيل عدم الالتفات الى هذه الأمور والتركيز على مهمتهم في توصيل الزبائن.

بعد اعتقالها.. من هي منى الكرد ابنة الشيخ جراح؟

حقيقة إهداء الأمير تركي بن طلال سيارة لفتيات تعطلت مركبتهن في الطريق العام

في حفل زفافها الفاخر.. الأميرة حصة بنت سلمان تخطف الأنظار بمجوهرات من تصميم والدتها