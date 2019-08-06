كاتبة سعودية لصحيفة عبرية.. "السلام مع إسرائيل ليس خسارة"

نقلت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات صادرة عن الكاتبة والصحفية السعودية سكينة المشيخص تطالب فيها الدول العربية بالسلام مع دولة الإحتلال.

وأشارت الصفحة الى أن المشيخص أكد في لقاء خاص مع قناة "مكان" الإسرائيلية بعدم وجود مشكلة سياسية مع إسرائيل، فإسرائيل لم تطلق علينا حتى رصاصة، الفرصة لإحلال السلام معها سانحة والسلام مهم للاستقرار والازدهار والتطور. (حسب قولها)

​

وتابعت الكاتبة السعودية، أن "هناك تطابق واضح جدًا بين مواقف إسرائيل ودول الخليج بصدد "الخطر الإيراني وأذرع إيران المتمثلة في حزب الله والحوثيين التي تهدد الشرق الأوسط بصورة كاملة".

وعن زيارة إسرائيل مستقبلًا قالت المشيخص: "الزملاء الذين زاروا إسرائيل استفادوا بأن رأوا إسرائيل من الداخل، وأنا مستعدة أن أزور إسرائيل في المستقبل، بالتأكيد".

وأضافت "الفرصة لإحلال السلام مع إسرائيل سانحة. السلام مهم للاستقرار والتنمية والازدهار والتطور والكثير من الانعكاسات الإيجابية... لذلك فنحن أمام مرحلة تاريخية تتصاعد فيها المطالبة بالسلام، ومن وجهة نظري السلام مع إسرائيل ليس خسارة إنما مكسب للجميع. أعتقد بأن هذه الفرصة ستكون قريبة جدا بإذن الله".

والشهر الماضي، هاجم فلسطينيون مقدسيون وفدًا إعلاميًا عربيًا، بينهم سعوديون، كانوا في زيارة تطبيعية لـ(إسرائيل)، لدى محاولتهم دخول باحات المسجد الأقصى.

​

وتداول ناشطون مقطع فيديو لأحد أعضاء الوفد التطبيعي العربي، وهو المغرد والمدون السعودي محمد سعود، وهو معروف بمواقفه شديدة التأييد لـ(إسرائيل)، بينما يتم ملاحقته من قبل مقدسيين، وطرده، مصحوبًا بصيحات الاستهجان والسباب.

لمزيد من اختيار المحرر:

وزير إسرائيلي يثير الجدل بتصريحاته حول "المثليين".. ودعوات لإقالته