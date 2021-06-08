كانت ضمن "جهاز" عروس.. بقرة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بـ"بقرة" كانت قد ظهرت ضمن "جهاز" عروس في إحدى القرى المصرية.

ولفتت البقرة الأنظار لها خلال ظهورها في مقطع فيديو لـ"زفة جهاز عروس بالسيارات"، حيث ظهرت وهي على إحدى العربات إلى جانب المفروشات والأثاث لتوصيلها إلى منزل العريس.

وحسبما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو تم توثيقه بأحد مراكز محافظة الشرقية، في مشهد جمع بين الاستنكار والسخرية والدعم.

وعلقت متابعة على المقطع قائلة: "أكيد أبو العروسة جزار.. عندنا واحد جارنا جزار جاب لبنته في الشبكة خروف وعنزة أعطاهم للعريس.. وفي الفرح أعطى عجل "ثور".. إيه المشكلة ناس ربنا فاتحها عليها بتبدع في الفرش".

فيما قال متابع آخر: "الشرقية أهل الكرم طبعًا.. وده اللي خرب بيتنا يا ولاد"، وكتب آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل في التقاليع اللي بتطلعوها والناس تبص لبعض وتصعبوا الزواج على ناس تانية"، فيما سخر أحدهم: "من يؤتمن عن البقرة لا يسأل عن الحليب.. هم يضحك وهم يبكي".

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