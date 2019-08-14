كاهن روسي يعمّد رضيع في الماء الحار.. وإجراء رسمي من الأبرشية بحقه

تم منع كاهن أرثوذكسي روسي من الوعظ لمدة عام بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يقوم بتعميد رضيع بطريقة عنيفة لدرجة أن والدته قدمت شكوى إلى الشرطة.

وتُظهر اللقطات التي سُجلت في 10 آب / أغسطس الماضي في كنيسة مارينبورغ الشفوية في مدينة غاتشينا في منطقة لينينغراد، على بعد 40 كيلومترًا جنوب سانت بطرسبرغ، قسًا يُعرف بالأب فوتي قد استخدم كامل قواه لغمر رأس الطفل البالغ من العمر عامًا واحدًا عمره داخل حوض المياه.

Священник едва не убил ребенка во время крещения в Гатчине.

После церемонии на теле ребенка остались ссадины и ушибы.



⚠ Внимание: шокирующие кадры pic.twitter.com/TPDzZ4v52M — Пятый канал Новости (@5tv) August 11, 2019

ويُظهر الفيديو محاولة القس الضغط على رأس الطفل الذي بدوره بدأ بالصراخ والركل بقدميه محاولًا الخروج من الما الحار لكن الأب فوتي حاول التصدي لمحاولات الرضيع مرارًا وتكرارًا وهو ما دفع الأم للتدخل فورًا وسحب رضيعها من بين يديه.

وتعقيبًا على الحادثة، أصدرت أبرشية غاتشينا بيانًا اعتذرت فيه عن الواقعة، معلنة توقيف الأب فوتي عن أي واجبات، كما منعته من ارتداء ثوب الوعظ، وحرمانه من منح البركة هذا العام.

وجاء في بيان صادر عن الأبرشية ما يلي: "إن رتبة رجل الدين الرفيع تلزم صاحبها بالخدمة في صورة الراعي الصالح - ربنا يسوع المسيح - وأداء جميع الأعمال المقدسة بطريقة حساسة مع أبناء الكنيسة".

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وقد أشارت أم الرضيع الى أنها أكدت في شكواها للشرطة بأن رضيعها عانى من كدمات وجروح بسيطة جراء ما تعرض له على يد القس.

في حين حاول الأب فوتي في وقت لاحق الدفاع عن أفعاله، وقال للقناة 5 في 12 آب / أغسطس أن والدي الطفل لم يكونا على دراية بطقوس الكنيسة، وبمعنى المعمودية وكيف ينبغي القيام بها.

وقال أن قواعد المعمودية تشمل غمر رأس الطفل ثلاث مرات بالماء، وعادة ما يسير الحفل بهدوء لكن الأم هذه المرة كانت خائفة على ابنها وتتصرف بشكل عاطفي.

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وأضاف: أنه "طبقًا لقواعد الكنيسة، فإن المعمودية بكمية صغيرة من الماء تتم فقط في حالات خاصة مثل إذا كان الطفل يعاني من مرض خطير".

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