كبير لدرجة يجعل كل شيء صغير بجانبه.. غواص يقابل حوت وجهًا لوجه في سيرلانكا

بالنسبة للغواص والمصوّر التايلاندي "تاناكيت سوانيانغيان" فإن مشاهدة الأسماك والكائنات التي تعيش في أعماق البحر أمرًا اعتياديًا، لكن بالتأكيد مقابلة "حوت بطول 100 قدم تعدّ تجربة فريدة من نوعها.

واستطاع "تاناكيت" التقاط صورة في لحظة مدهشة، حين التقى الحوت الأزرق وجهًا لوجه والذي يبلغ طوله 100 قدم أي 30 متر.

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وظهر الحوت قادمًا من الأعماق بعد هجومه على وليمة من أسماك الماكريل التي تعيش في المياة الساحلية الدافئة في سريلانكا، بينما قام "تاناكيت" بالتقاط تلك الصورة الرائعة التي توضح حجم الإنسان بالنسبة للحوت الكبير.

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وتمكن المصوّر من توثيق اللحظة حين ظهر برفقة حوت أزرق الذي يعد واحدًا من أكبر الكائنات على وجه الأرض لإظهار حجمه الضخم.

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ووجد المصور "تاناكيت"، البالغ من العمر 37 عامًا، ظهور الحيتان، فرصة سانحة للالتقاط صورة لتوضح حجم ذلك الحيوان الضخم، قائلاً: "بدا الأمر وكأنه غواصة، كانت كل الحيتان التى رأيناها كبيرة للغاية، حيث يبلغ طولها حوالي 100 قدم، مما جعلني أدرك كم أنا صغير في هذا العالم".

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وتابع: "يجب أن تكون سريعًا للدخول إلى الماء دون تخويفهم، وإلا فإنهم يغوصون بعيدًا عنك، لم يكن أمامي سوى 10 ثواني فقط، وعليك أن تحبس أنفاسك أثناء الغوص، يتطلب ذلك الكثير من الجهد البدني".

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