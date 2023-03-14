كتبها على تويتر وانتحر.. رسالة أخيرة من عابر جنسي تثير الجدل في السعودية

البوابة - أثارت رسالة وداعية تركها عابر جنسي يُطلق على نفسه اسم "عدن" جدلًا في منصات التواصل الاجتماعي والتي سرد فيها تفاصيل رحلة عبوره الجنسي من ذكر إلى أنثى قبل أن يقدم على الانتحار.

وجاء في رسالة العابر الجنسي، الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من اسمه قبل أن يتحول إلى أنثى، تفاصيل هروبه من السعودية إلى إحدى الولايات الأمريكية من أجل بدء رحلته في العبور الجنسي من خلال الحصول على علاج هرموني يُكسبه صفات أنثوية وتحفيز التغييرات البدنية في الجسم التي تحدث بسبب الهرمونات الأنثوية.

وبعد أسابيع من بدء العلاج تحت إشراف طبي واثنين من أصدقاءه، تعرفـ/ت "عدن" على محامٍ سعودي يدعى بدر، والذي نصحه/ها بالانتقال للعيش في فيرجينا بدلًا من جورجيا ودفع عنه تكاليف المواصلات والسكن والطعام.

وذكر/ت صاحب الرسالة أن صداقته مع بدر بدأت تتطور بشكلٍ ملحوظ خاصة في ظل غياب أصدقاءه عن محيطه وانقطاع الاتصال معهم بشكلٍ مفاجئ.

وذكر العابر الجنسي بأن بدر كان يتعمد تذكيره بـ"السلوكيات الخاصة بالذكور" حتى شجعه على شراء ملابس "للشباب" والتخلص من ملابسه الأنثوية والعودة إلى السعودية قائلًا بأن عائلته قررت مسامحته.

ولدى عودته إلى السعودية، ذكر العابر الجنسي بأن عائلته رحبت به في البداية ونصحته بـ"التوبة" إلى الله، لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب في الشهر الثاني حين بدأت عائلته التفتيش في خزانه والعثور على أدوية للعلاج الهرموني.

وأشار إلى حالته النفسية تدهورت بشكلٍ ملحوظ في الآونة الأخيرة، زاعمًا أن عائلته كانت تواصل معاملته على أنه "رجس" يجب التطهر منه والابتعاد عنه.

ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من عمر صاحب القصة أو الطريقة التي وصل فيها للأراضي الأمريكية بطريقة غير قانونية.

وتاليًا نص الرسالة باللغتين العربية والإنجليزية:

#حق_ايدن

دشن عدد من رواد موقع التدوين تويتر، الذين يرجح انتمائهم لمجتمع الميم، وسم #حق_ايدن للمطالبة بمحاسبة عائلة المدعوة "عدن" بزعم أنهم أجبروها على الانتحار وإنهاء حياتها هربًا من معاملتهم وإساءتهم.

كما تداول عدد من المغردين رسالة النعي التي نشرتها عائلة الشاب، قبل أن يعبر جنسيًا إلى أنثى ويطلق على نفسه اسم عدن، والتي جاء فيها بأن صلاة الجنازة على ابنهم كانت بعد صلاة عصر الاثنين، 13 مارس 2023، في جامع الجوهرة البابطين فيما جرى دفنه بمقبرة الشمال.

عابر جنسي

الـ عابر جنسي هو مسمى يطلق على شخص يختلف بالتعبير عن هويته الجنسية والاجتماعية الذي يولد به، وقد يرغب بمساعدة طبية للعبور أو التحول من جنس لآخر.