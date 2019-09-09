"كريستيانو رونالدو" يكشف الجانب المرح في شخصيته بإعلان عطره الجديد CR7

أصدر لاعب كرة القدم المحترف "كريستيانو رونالدو" أحدث عطوره والذي أطلق عليه اسم CR7 Play It Cool.

وشارك النجم البرتغالي بالإعلان الترويجي للعطر كاشفًا عن الجانب المرح من شخصيته الجادة التي عرفها الجمهور في المستطيل الأخضر.

وأطلّ نجم نادي يوفنتوس الإيطالي برداءٍ بنقشة النمر ليُخبر الناس عن "الصباح السيء" الذي يعيشه في كلّ مرّة لا يضع فيها عطره الجديد، لتنقلب الأجواء رأسًا على عقب منذ اللحظة الأولى التي يضعه فيها.

وعن عطره الجديد "رونالدو": "أعتقد أنّ هذا العطر قد يُحوّلك إلى شخص آخر، فهو يعطيك الثقة لتكون أفضل نسخة عن نفسك، ويجعلني العطر أشعر أنه باستطاعتي فعل أي شيء".

وتابع: "إنه سلاحي السريّ، فأنا أبدأ يومي مع عطر CR7 ويعطيني الثقة اللازمة لأكمل يومي بنجاح".

وأردف يقول: "أينما ذهبت، يكون العطر دائمًا في حقيبتي حتى أتمكن من الانتعاش أثناء تحركاتي والتأكد من أنني أشعر دائمًا بأني أقدم أفضل ما لدي".

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وأوضح قائلاً: "الرائحة الطيبة تجعلني أشعر أنني بحالة جيدة وأردت أن أبتكر شيئًا سهلًا بدرجة كافية لوضعه كل يوم.

يُذكر أنّ "كريستيانو رونالدو" ينشغل بعمله كرجل أعمال بعيدًا عن أرض الملعب، بفضل ماركته CR7 التي تتضمّن الملابس، والملابس الداخلية والعطور.

كما يمتلك "رونالدو" سلسلة فنادق في خمس مدن حول العالم منها 2 في البرتغال، واحد في فونشال عاصمة أرخبيل ماديرا، مسقط رأس "رونالدو"، وآخر في لشبونة، بالإضافة إلى فرع في العاصمة الإسبانية مدريد، ولاحقًا، واحد في نيويورك الأمريكية يضم 185 غرفة.

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كما يخطط "رونالدو" لبناء الفندق السادس في مدينة مراكش المغربية.

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