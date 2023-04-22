كريستيانو رونالدو يهنيء المسلمين في عيد الفطر باللغة العربيّة

حرص لاعب كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" على تهنئة جماهير فريق نادي النصر السعودي الذي يلعب بين صفوفه والمسلمين بمناسبة عيد الفطر السعيد وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كريستيانو رونالدو يهنيء جماهيره بمناسبة عيد الفطر السعيد

وكانت المفاجأة هو تغريدة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد حيث علّق عبر حسابه الخاص: "عيد مبارك" باللغة العربية.

ونشر رونالدو مجموعة من الصور من خلال تدريبات نادي النصر حيث يتحضّر لمواجهة نادي الوحدة يوم الاثنين القادم، وعلّق على الصور: "التركيز للتحضير لنصف النهائي، عيد مبارك لكل من يحتفلون اليوم".

وتفاعل الجمهور العربي مع تغريدة اللاعب البرتغالي بشكل كبير، مشيدين بحرصه الدائم على التحدث وكتابة اللغة العربية.

عيدكم مبارك 💛🤩 pic.twitter.com/FViP4bkhAK — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 21, 2023

كريستيانو رونالدو يشارك العرب مناسباتهم

يحرص رونالدة منذ انضمامه إلى صفوف نادي النصر على مشاركة الشعب السعودي في أفراحهم وكافة المناسبات الدينية والوطنية، وشارك رونالدو خلال ذكرى تأسيس الممكلة العربية السعودية والذي صادف 22 فبراير الشعب السعودي احتفالهم.

وظهر رونالدو في مقطع الفيديو وهو يرتدي الزيّ الشعبي الخاص بالسعودية حيث كان يرقص على انغام الشعبية والاغاني الوطنية للمملكة السعودية.

والجدير بالذكر أن رونالدو كان قد خسر العلامة الزرقاء "العلامة الموثقة" يوم الجمعة الماضية 20 إبريل إلى جانب العديد من المشاهير بعد قرار الرئيس التنفيذي لتويتر إيلون ماسك الذي فرض رسوم اشتراك شهرية مقابل العلامة الموثقة.