"كسارة الجماجم".. تحدٍ جديد على "تيك توك" يُعرض حياتك للخطر (فيديو)

يظهر أحد مقاطع الفيديو الذي سُجل في مدرسة في فنزويلا طفلًا يسقط على الأرض بعد أن ركل صديقاه رجليه وهو يقفز في الهواء، مما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض بقوة.

مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ظهر العديد من التحديات الخطيرة مثل كيكي وتناول القرفة، والآن ظهر في الآونة الأخيرة تحدي جديد خطير على تطبيق "تيك توك"، والذي انتقدته السلطات لشدة خطورته.

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وحذرت السلطات من انتشار تحدي "رومبانيوس" الإسباني والذي يعني كسارة الجماجم skullbreaker، إلى أوروبا بعد أن قام أطفال المدارس في أمريكا الجنوبية بتصوير أنفسهم وهم ينفذون المقلب في أصدقائهم.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يتضمن التحدي، الذي يُقال إنه أصبح واسع الانتشار، إقناع طفلان لثالث أنهما سيؤدون فيديو للقفز بالتزامن، ويقفز الطفلان في البداية دون مشكلة، ولكن عندما يقفز الثالث يركلان ساقيه ويفقدانه توازنه.

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ويظهر أحد مقاطع الفيديو الذي سُجل في مدرسة في فنزويلا طفلًا يسقط على الأرض بعد أن ركل صديقاه رجليه وهو يقفز في الهواء، مما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض بقوة.

وأشارت التقارير الأولية، التي لم تؤكدها اسم المدرسة المعنية، إلى أن الصبي نُقل إلى العناية المركزة.

وتم تصوير أطفال آخرين يخاطرون بحياتهم من خلال المشاركة في التحدي، وبدأت الشرطة في إسبانيا الآن في التحذير من التحدي بعد أن عبر المحيط الأطلسي.

قالت الشرطة المحلية في مدينة "غرناطة" بجنوب إسبانيا في تغريدة: "هذا التحدي ينتشر في بعض المدارس ونود أن نحذركم من المشاركة فيه لتجنب الإصابات الخطيرة".

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