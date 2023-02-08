كعب وشورت في تبرعات تركيا .. يعيد مشهد "كرفتة" مسعود في التغريبة الفلسطينية

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يوثق التبرعات التي استقبلها عدد من متضرري الزلزال في تركيا، وغضب مجموعة منهم بسبب نوعية التبرعات خاصة الملابس.

غضب بين رواد السوشال ميديا بسبب تبرعات الملابس في تركيا

ومن ضمن الفيديوهات التي أثارت الكثير من الغضب، فيديو يوثق استهجان احد المتضررين من التبرعات العينية وخاصة الملابس، واستعرض هذا الشخص عدد من التبرعات من بينها حذاء نسائي بكعب عالي، وشورت رجالي في ظل الموجة الباردة التي تعيشها تركيا.

وانتقد هذه الشخص طبيعة التبرعات وقال في الفيديو إن بعض الأشخاص يتخلصون من نفيات بيوتهم من خلال التبرع بها، وتفاعل رواد السوشال ميديا معذ هذه النوعية من التبرعات مشيرين إلى ان الأمور المتبرع بها يجب ان تكون جيدة ويمكن الاستفادة منها.

الجمهور يستذكر مشهد من التغريبة الفلسطينية حول التبرعات

وبعد انتشار هذا الفيديو استذكر الجمهور العربي مقطع من مسلسل "التغريبة الفلسطينية" الذي يعتبرمن الأعمال الأنجح عبر التاريخ، وهو مشهد سخرية مسعود الذي يجسد دوره الفنان السوري من أصول فلسطينية "رامي حنا" من تبرعات وكالة الغوث للاجئين الفلسطيين إبان نكبة فلسطين 48.

ويظهر مسعود في الفيديو داخل الخيمة وهو يرتدي ربطة عنق التي وصلت من التبرعات ويعلق ساخرًا "وهيك ضل البدلة والقميص" في سخرية منه على طبيعة التبرعات التي وصلت لأشخاص يعانون من التهجير ويقطنون داخل الخيم.