كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في السعودية : الموعد – أسعار التذكار

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي كلاسيكو السوبر الإسباني المرتقب الذي يجمع برشلونة ونظيره ريال مدريد لأول مرة في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع المبارة المُنتظرة والتي تم تحديدها بتاريخ 12 يناير الجاري 2022 على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

كما يقام نصف النهائي الثاني بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو يوم 13 يناير على استاد الملك فهد الدولي، على أن يكون النهائي يوم 16 يناير.

وتعود كأس السوبر الإسباني للمملكة العربية السعودية بعد عامين من استضافتها في جدة عندما فاز ريال مدريد على أتلتيكو 4-1 بركلات الترجيح.

موعد كلاسيكو السوبر الإسباني

الساعة الـ 10 مساءً

التاريخ: 12-01-2022

تذاكر كلاسيكو السوبر الإسباني

تم طرح تذاكر كلاسيكو السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، يرجى النقر هنا

أسعار تذاكر كلاسيكو السوبر الإسباني

تبدأ أسعار التذاكر من 39 ريال سعودي

تفاصيل التذاكر أسعار التذكرة الموحدة - خلف المرمى 39 ريال سعودي الموحدة - الواجهة 79 ريال سعودي الدرجة الممتازة 300 ريال سعودي الفضية 1500 ريال سعودي الذهبية 2500 ريال سعودي



*أسعار التذاكر شاملة ضريبة القيمة المضافة (15٪)

موقع كلاسيكو السوبر الإسباني

ملعب الملك فهد الدولي

ملعب الملك فهد الدولي

يعتبر ملعب الملك فهد الدولي أحد أهم المنشآت الرياضية في العاصمة السعودية الرياض حتى لُقب بـ"درة الملاعب".

ويقع استاد الملك فهد بالجهة الشمالية الشرقية من مدينة الرياض ويرتبط بمطار الملك خالد الدولي وطريق الدمام السريع كما يحيط به عدة طرق رئيسية مهمتها تسهل حركة دخول وخروج كبار الزوار والفرق الرياضية وعامة الجمهور.

وتم البدء بتشييد الملعب يوم 7 ديسمبر 1982 واستغرق تنفيذه مدة أربع سنين وأربع شهور ووصل عدد العاملين فيه أوقات الذروة 1.800 عامل يعملوا كل يوم على مدار ثلاث فترات.

مواصفات ملعب الملك فهد الدولي

بُني على مساحة إجمالية تبلغ (500.000 ) متر مربع.

يتبع للحكومة السعودية ممثلة بالهيئة العامة للرياضة.

تستوعب مدرجاته أكثر من 60 ألف متفرج لكل متفرج مقعد خاص فيه.

تصميم المدرجات في ملعب الملك فهد الدولي

تم تصميم مدرجات الملعب على شكل بيضاوي منحنى مكافئ عند المقطع من أجل توفير رؤية مثالية لمجريات المباراة.

وتم توزيع مدرجات الاستاد على الشكل التالي: