كلب يدخل غينيس بأطول أذنين في العالم.. هل تجعله مستمعًا جيدًا؟

قد لا تكون "لو-Lou" كلها آذانًا صاغية، لكن لديها أذنين كبيرتين لدرجة كافية لكي تنال لقب الكلب صاحب أطول أذنين في العالم ضمن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وبحسب الموسوعة، يبلغ طول أذني الكلبة "لو" 13.38 بوصة (33.9 سم) ولهما نفس الطول.

وبفضل أذنيها الطويلة، كسبت الكلبة "لو" شهرة واسعة في كل مكان تذهب إليه في مسقط رأسها في ولاية أوريغون، يحب الناس لمس أذنيها المخمليتن.

وقالت مالكها "بايج أولسن": "فرك أذني لو يشبه الحصول على أفضل تدليك يمكن أن تحصل عليه على الإطلاق".

وتابعت: "لا تصاب لو بالتهابات الأذن، لكنها تتسخ بسرعة، لذا أقوم بتنظيفها دومًا".

وأضافت: "يحب لو أن يلمس الجميع أذنيها، ولا تبدي أي معارضة عند قيام أحدهم بفعل ذلك".

وبحسب "أولسن" فإن "لو" فاز بالعديد من الجوائز الخاصة بمسابقات الكلاب التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.