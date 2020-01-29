كلب يُلقب بـ"الجرو الأكثر غضبًا في العالم".. ومالكته تؤكد بأنه "سعيد"

حظي كلب صغير الحجم بشهرة واسعة مؤخرًا بعد تعاطف روّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم معه بسبب "نظرته البائسة للحياة".

ونشر موقع "دايلي ستار" البريطاني صورًا للكلب "تشيكو" الذي ظهر بعظمة فكّ مُلتوية تجعله يبدو وكأنه ينظر غاضبًا.

​

وينحدر الكلب "تشيكو" البالغ من العمر 11 عامًا من سلالة "بروكسل غريفون"، ويلقّب بـ"الجرو الأكثر غضبًا في العالم"، إلا أن مالكته "بيلي إيفانز" البالغة من العمر 47 عامًا تصر على أنه سعيد.

وغالبًا ما تنشر "بيلي" صور كلبها بأزياء جميلة ومُضحكة الأمر الذي حقق شهرةً واسعة للكلب المميز.

​

ويتابع الكلب "تشيكو" عبر صفحته الرسمية على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 9 آلاف شخص، و4 آلاف شخص على موقع "فيسبوك".

وتقول "بيلي"، وهي من لينشبرج بولاية فرجينيا الأمريكية: "أول شيء لاحظته دون أدنى شك هو فكه الملتوي، يمكنني أن أقول أن فكه هو أجمل ما فيه".

​

وأردفت تقول: "في البداية ظننت بأن أسنانه متكسرة، لكن مع الوقت بقي فكه على ما هو عليه الآن، بنظري هو الأفضل والأجمل".

لمزيد من اختيار المحرر:

لورنس عبدون ... قط أردني بمنصب دبلوماسي