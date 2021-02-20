"كله كان برضاهم".. تصريحات صادمة لمصري مارس الرذيلة مع أطفال الشوارع

"كله كان برضاهم".. بتلك الكلمات اعترف "إبراهيم.خ"، الشهير بـ"الأخطبوط"، أمام النيابة العامة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الأطفال واستغلالهم في التسول والنشل بمنطقة الساحل والمناطق المجاورة لها.

وأضاف المتهم أنه لم يجبر المجني عليها دينا، 14 سنة، على ممارسة الرذيلة معه أسفل كوبري الخلفاوي في وقت متأخر من الليل، أثناء استغراق الأطفال الخمسة الآخرين في النوم، واعترف المتهم بأنه تحت تأثير الترامادول سبق أن عاشرها جنسيا في حديقة أبووافية بعد أن خلت الطريق من المارة.

فيما أكدت المجني عليها "دينا" أن المتهم هتك عرضها بغير رضاها، أكثر من مرة، وأضافت أن المتهم وشخصًا آخر صديقًا لها لا تعرفه بعد قيام المتهم، يحصلون منها على مبالغ مالية نظير تواجدها في ميدان الخلفاوي للعمل في تنظيف السيارات والتسول.

وأضافت في التحقيقات التي أجرتها نيابة القاهرة أن المتهم إبراهيم وصديقه قاما باغتصابها بالقوة داخل حديقة أبووافية ووضعا السلاح على رقبتها في وقت متأخر من الليل، مؤكدة أنها تركت المنطقة أكثر من مرة إلا أنها تُفاجأ بحضور المتهم للمنطقة التي تقيم فيها وأخذها بالقوة إلى ميدان الخلفاوي لتحقيق رغباته الجنسية منها.

وكشف "سليمان"، 14 سنة، أن المتهم هتك عرضه أيضًا بالقوة تحت كوبري الخلفاوي بمنطقة الساحل، وأكد أنه قام بتجريده من ملابسه وضربه بـ"سوط" بعد أن اعترض على ارتكابه الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مارس نفوذه على الأطفال الستة وكان يطلب من كل واحد منهم 100 جنيه في اليوم مقابل السماح لهم بالعمل في منطقة الخلفاوي والمبيت أسفل الكوبري.

قررت نيابة القاهرة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة الاغتصاب وهتك عرض الأطفال بالقوة وضربهم بالسوط، واستغلال الأطفال في أعمال السرقة والتسول في شوارع القاهرة.