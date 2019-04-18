كلّف 5 ملايين دولار..زفاف أسطوري في فرنسا لـ نجل مدير مصرف لبنان المركزي (صور)

احتفل مدير مصرف لبنان المركزي اللبناني رياض سلامة بزفاف نجله في حفلٍ أسطوري أقيم في فرنسا شغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين.

وتداول نشطاء مجموعة من الصور والفيديو تظهر حفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم في مدينة رامبوييه بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وحضر الحفل الكثير من العائلة والأصدقاء.

ودخلت العروس والعريس على أنغام أغنية "زفوا العروس زفوها"، وسط تصفيق الحضور.

وقالت مصادر إعلامية لبنانية أن تكلفة حفل الزفاف الأسطوري بلغت 5 ملايين دولار أمريكي.

إليكم بعض الصور:

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من هو رياض سلامة:

ولد رياض سلامة في 17 تموز 1950، الابن البكر لتوفيق سلامة ورينيه رومانوس، في كفردبيان في لبنان.

تابع دراساته في مدرسة سيدة الجمهور للآباء اليسوعيين ثم إلتحق بالجامعة الأميركية في بيروت حيث نال إجازة في الاقتصاد.

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المسيرة المهنية

عُيّن رياض سلامة حاكمًا لمصرف لبنان في الأول من آب 1993 لمدة 6 سنوات، وأُعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في 1999 و2005 و2011.

يدير سلامة المصرف المركزي ويعاونه في مهامه أربعة نواب حاكم والمجلس المركزي. وبهذه الصفة، يترأس الهيئات التالية: المجلس المركزي لمصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية.

في عام 2012، ترأس الحاكم سلامه اجتماعات مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في طوكيو، ومنذ الأول من تموز 2013، أصبح الحاكم سلامة رئيسًا مشاركًا في مجلس الاستقرار المالي لمنطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عامين.

متزوج من ندى سلامة ولديه منها أربعة أولاد وهم نادي ورنا ونور وريم.

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