"كورونا" يُغلق 179 متحفًا حول العالم.. وبعضها يمنحك فرصة التجول فيها افتراضيًا

في الوقت الذي أصاب فيورس "كورونا" المُستجد أكثر من 197 ألفًا في 163 دولة وإقليمًا، فرضت أغلب دول العالم إجراءات وقائية صارمة للتصدي لهذا الفيروس المميت وأجبرت مواطنيها على البقاء في منازلهم وتعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها.

كما أمرت حكومات هذه الدول العديد من المتاحف بضرورة إغلاق أبوابها مؤقتًا أمام الزائرين للحد من انتشار المرض، فقد أغلقت النمسا 5 من متاحفها وهي، ألبرتينا، وبلفيدير، وليوبولد، وماك، ومتحف اللوحات فى أكاديمية الفنون الجميلة.

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وأغلفت بلجيكا متحف واحد يسمى "ويلز" مركز الفن المعاصر ببروكسل، كما أغلقت الصين، 6 متاحف فنية قومية، منها متحف قوانجدونج للفنون، قوانجتشو، ومتحف الفن الوطني الصيني ببكين، ومحطة الطاقة للفنون، شنجهاى، متحف شنغهاي ومتحف الاتحاد للفنون ووهان، ومركز UCCA للفن المعاصر.

وأغلفت الدنمارك 5 متاحف فنية، منها متحف لويزيانا للفن الحديث، وني كارلسبرغ غليبتوتيك، متحف الدنمارك الوطني، ومجموعة هيرشسبرونغ، ومعرض الدنمارك الوطني.

وأغلقت فرنسا 6 متاحف فنية، منها مركز بومبيدو، واللوفر، متحف أورسيه، متحف الفن الحديث لمدينة باريس، متحف أورانجيري، وقصر طوكيو.

أغلقت ألمانيا، 28 متاحفا فنيًا، منها متاحف الدولة في برلين يضم 19 متحفًا، بما في ذلك متحف ألتيس للأحجار الكريمة، ومتحف بيرجامون، المعرض الوطنى الجديد، ومتحف التصوير الفوتوغرافى"، ومتحف بيناكوتيكا الحديث، وجروبيوس باو، وبيت الفن، والمتحف اليهودي، ومتحف فولفسبورج للفنون، ومعهد KW للفن المعاصر، ومتحف باربيريني، ومتحف لودفيج.

كما أغلق المئات منها في إيطاليا وطوكيو والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، لكن بعض هذه المتاحف تمنحك فرصة التمتع بجولات في صالاتها ومشاهدة معروضاتها التاريخية النادرة، من دون أن تغادر المنزل.

وللمساعدة في التخفيف من حدة الحجر المنزلي، تعاون مشروع "Google للفنون والثقافة" مع أكثر من 2000 متحف حول العالم لإنشاء جولات افتراضية تعتمد على تقنيات "الواقع الافتراضي" لأشهر المتاحف حول العالم، وذلك بحسب موقع "travelandleisure" الإلكتروني.‎‎​

وتاليًا أبرز المتاحف التي يمكنك زيارتها في جولة افتراضية:

المتحف البريطاني، لندن

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في المتحف البريطاني، يمكنك التجول بين المئات من القطع الأثرية واكتشاف حجر روزيتا القديم وقسم المومياء المصرية، وغيرها الكثير من الآثار حيث أنه يضم أكثر من 13 مليون قطعة أثرية من جميع القارات والدول.

متحف غوغنهايم، نيويورك

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من خلال تقنية "غوغل ستريت فيو" يمكنك التجول داخل هذا المتحف الذي يمتاز بممراته الحلزونية، والتعرف على العديد من الأعمال الفنية في مرحلة الفن الحديث والأعمال الانطباعية.

المعرض الوطني للفنون، العاصمة واشنطن

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إذا كنت من عشاق الرسومات والمطبوعات والمنحوتات، فهذا المعرض يوفر لك فرصة فريدة بالاطلاع على أعمال يرتبط بعضها بالتاريخ الأميركي، كما يضم رسومات من العصور الوسطى، وهو يضم لوحة للرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي.

متحف أورسيه، باريس

تؤرخ المعروضات في متحف أورسية بباريس والذي يقع على نهر السين حقبة من الفن الفرنسي خلال الأعوام 1848-1915، وما يميز مبنى المتحف أنه كان بالأصل محطة سكة حديد وسط باريس.

المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، سيول

في جولة افتراضية لمبنى مكون من 6 طوابق يمكنك الاستمتاع بمعروضات المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر والذي يقع في قلب عاصمة كوريا الجنوبية.

متحف بيرغامون، برلين

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هذا المتحف يعد موطنا لكثير من القطع الأثرية القديمة والتي يعود بعضها إلى 4000 آلاف عام ما قبل الميلاد، بما في ذلك بوابة عشتار بابل ومذبح بيرغامون.

متحف ريجكس، أمستردام

عبر تقنية ستريت فيو من غوغل يمكنك التجول في هذا المتحف والتمتع بأعمال فنانين هولنديين يؤرخون جزءا من العصر الذهبي للبلاد، والذين في طليعتهم فيرمير ورامبرانت.

معرض أوفيزي، فلورنسا

حيث يعد هذا المعرض من أقدم المتاحف الفنية وأشهرها وكان قد تأسس في 1581، وهو يضم مجموعات فنية لفنانين مشهورين.

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