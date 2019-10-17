كوريا الشمالية تتغنى بزعميها على ظهر فرس أبيض.. حدث كبير في تاريخ الثورة

نشرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية مجموعة من الصور ظهر فيها زعيم البلاد "كيم جونغ أون" بشكل غير معتاد وهو يتسلق قمة جبلية تكسوها الثلوج وعلى ظهر فرس أبيض.

وكشفت الوكالة الى أن رحلة "كيم" جاءت بمناسبة بدء موسم تساقط الثلوج على جبل بايكتو، واسم "جبل بايكتو" يعني باللغة الكورية "الجبال الطويلة البيضاء"، وهو جبل يحظى بالاحترام والتبجيل في الثقافة الكورية الشمالية.

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ووصفتت الوكالة ما قام به الزعيم الكوري الشمالي، بأنه "حدث كبير ذو أهمية كبيرة في تاريخ الثورة الكورية".

كما وصفت الوكالة عيون "كيم جونغ أون" بأنها "مليئة بالتألق النبيل"، مضيفة أن "بصره يسقط على قمم أخرى"، في تشبيه وربط بـ"الجبال الشاهقة للثورة التي يجب أن يتحول إليها بروح معنوية عالية"!

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وتأتي هذه اللقطات الصورة في الوقت الذي تصعّد فيه بيونغيانغ اختباراتها الصاروخية، وسط محادثات متوترة مع الولايات المتحدة، وتريد واشنطن من نظام كيم جونغ أون التخلي عن أسلحته النووية وصواريخه بعيدة المدى، مقابل تخفيف العقوبات.

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وليست هذه أول مرة يصعد فيها كيم الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2,750 مترا عن سطح البحر، ويشير مراقبون إلى أن صعوده الجبل يكون عادة ضمن مؤشرات تسبق الإعلان عن أمر هام.

وفي 2017 زار كيم الجبل قبل أسابيع قليلة من خطابه للسنة الجديدة، والذي ألمح فيه إلى ذوبان الجليد على الصعيد الدبلوماسي مع كوريا الجنوبية.

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