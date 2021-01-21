كوفيد -19: الأردن يصبح أول دولة في العالم تقوم بتطعيم اللاجئين

ذكرت الأمم المتحدة أن الأردن أصبح أول دولة في العالم تقدم لقاح فيروس "كورونا" للاجئين.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان يوم السبت إن رية الكباسي، وهي عراقية تعيش في مدينة إربد شمالي العاصمة عمان، كانت من أوائل اللاجئين الذين تلقوا اللقاح الأسبوع الماضي.

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وأشاد "فيليبو غراندي"، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالسلطات الأردنية لإدراجها اللاجئين في خطتها الوطنية للاستجابة وحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.

وقال "غراندي": "أظهر الأردن مرة أخرى قيادة نموذجية وتضامنًا في استضافة اللاجئين".

وتابع: "أدرج الأردن اللاجئين في كل جانب من جوانب استجابة الصحة العامة للوباء، بما في ذلك حملة التطعيم الوطنية، مما يثبت الطريقة الناجعة للحفاظ على سلامة الجميع".

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ويخطط الأردن لتلقيح ما لا يقل عن 20 إلى 25 في المائة من سكانه بلقاح فيروس "كورونا"، بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء، الذين يحق لهم الحصول على اللقاح مجانًا.

ويستضيف الأردن 744،795 لاجئًا ، منهم أكثر من 650،000 من سوريا.

ومنذ اكتشاف أول حالة Covid-19 في الأردن، ثبتت إصابة ما لا يقل عن 1928 لاجئًا يعيشون في المخيمات بالفيروس.

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وتم تطعيم ما لا يقل عن 100 لاجئ منذ بدء البرنامج يوم الأربعاء.

كما بقيت نسبة اللاجئين المصابين بـ Covid-19 منخفضة عند 1.6٪ ، مقارنة بنسبة 3٪ بين عموم السكان الأردنيين.

وسيتم إعطاء الأولوية للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في المرحلة الأولى من البرنامج.

يذكر أن معدلات الإصابة بـ Covid-19 في الأردن تراجعت بشكل حاد منذ ذروتها في نوفمبر عندما أعادت السلطات فرض قيود على الحركة والتي تم تخفيفها خلال الصيف.

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