كويتي يقدم لعروسه أعلى مهر في تاريخ الكويت..لن تصدق قيمته؟

سيطرت عروس كويتية على أحاديث الأوساط الخليجية والعربية بعدما أصبحت العروس الأغلى مهرًا في تاريخ الزيجات بالكويت بمهرٍ بلغت قيمته مليون دينار كويتي أي ما يعادل 12 مليون ريال سعودي (3.27 مليون دولار أمريكي).

وتناقل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي الأنباء الصادرة عن جهات رسمية مختصة في الكويت عن عريسٍ قدم مؤخرًا لعروسه شيكًا بقيمة مليون دينار كويتي مثيرًا حالة من الجدل بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

وتفاعل النشطاء مع قيمة المهر وتساءلوا عن هوية العروس، ووصفوها بـ"المحظوظة"، فيما طرح آخرون تساؤلات عن المركز الاجتماعي للعروسين الذي مكن العريس من تقديم هذا المهر الذي يعد الأعلى في تاريخ الزيجات بالكويت وربما في الخليج والوطن العربي.

وذكر أحد المغردين أن قيمة المهر في الكويت متغيرة ومتباينة وتعتمد على المركز الاجتماعي للعروسين مؤكدًا عدم وجود حد أدنى أو أعلى لها إذ تتراوح عادة بين دينار كويتي وربع المليون دينار الكويتي.

المفاجأة هي أن مهر العروس الكويتية ليس الأعلى في التاريخ، إذ شهدت الصين في 2013 مهرًا ضخمًا قدمه ثري في مقاطعة تشجيانغ لخطيبته وهو عبارة عن 102 كيلوغرام من الأوراق النقديَّة، أي ما يعادل مليارًا و 300 دولار.

كما تلقت عروس سورية مهرًا من رجل أعمال تركي بلغت قيمته 27 مليون دولار أمريكي متجاوزة مهر ابنة زعيم قبيلة في السودان، مقدم من رئيس إفريقي 25 مليون دولار أمريكي.

المهر

المهر هو ما يدفعه الزوج فرضًا لزوجته بعقدٍ معجّل أو مؤجل.

ولم يحدد الشرع الإسلامي قدرًا معلومًا للمهر، وقد جعل تقديره بالمعروف: على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره".