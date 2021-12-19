كيد النسا .. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها بسبب "جمالها"

زعمت عارضة أزياء ألمانية أنه لم تتم دعوتها لحضور حفل زفاف صديقتها لأنها تبدو "جميلة جدًا".

وقالت الفتاة المعروفة باسم "ألينا يلدز"، ولديها أكثر من 95 ألف متابع على "تيك توك"، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تشرح فيه السبب الصادم وراء عدم دعوتها لحضور حفل زفاف صديقتها.

وقالت "ألينا" في مقطع الفيديو الذي تمت مشاهدته 5.5 مليون مرة: "لم تدعني صديقتي المقربة إلى حفل زفافها، على الرغم من أنني أبدو جميلة في الفستان الذي اختارته من أجلي".

وعلى الرغم من عدم ذهابها إلى حفل الزفاف، فإن الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا لا تزال تلتقط بعض الصور الرائعة لها وهي ترتدي في الفستان ثم تنشرها على موقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت "ألينا" فستانًا باللون الأزرق والبيج طويل من تصميم "ألبينا ديلا" والذي جاء بصدر مكشوف ومُزيّن بالكريستال.

كما شاركت "ألينا" صورًا من المحادثة التي أجرتها مع صديقتها العروس على تطبيق المراسلة الفوري WhatsApp والتي تقول فيها: "لستِ مضطرة للحضور إلى حفل زفافي".

وعلّق أحد الأشخاص قائلًا: "إنه أمر يفوق نظري كيف يعتقد الناس أن أي شخص يمكن أن يتفوق "على العروس، الجميع موجود في الحفل لأجل العروس”.

وكتب أخرى: "هي التي اختارت الفستان حتى يمكنها أن تطلب منك تغيير فستانك بدلًا من عدم دعوتك بوقاحة".

ومع ذلك، قال البعض إنهم فهموا وجهة نظر العروس، مشيرين الى أن فستان "ألينا" كان ملفتًا الانتباه إلى حد ما.

وكتب أحدهم: "نعم، تبدو رائعًا فيه، لكنني بصراحة أفهم صديقتك"، فيما قالت أخرى: "سأحترمها وأختار فستانًا آخر، إنه يومها ويعني أن تتفوق عليها".

وردًا على هذه التعليقات، قالت ألينا إن صديقتها لم تدعها "قبل الزفاف مباشرة"، مما يعني أنه لم يكن هناك وقت للحصول على فستان جديد.

وكتبت ألينا: "أنا في حيرة من أمري لماذا يعلق الناس بأنني سأبدو أجمل إلى جانب صديقتي في يومها المنتظر؟".