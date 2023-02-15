كيف احتفلت السعودية بـ عيد الحب "الفالنتاين"؟

البوابة - تشهد المملكة العربية السعودية تغييرات اجتماعية ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية بدءًا من السماح للنساء بقيادة السيارات ودخول الملاعب فيما أعيدت فتح دور السينما رافقها مواسم ترفيهية تقام على مستوى عالمي.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، كشفت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة (تيك توك، سناب شات، إنستغرام، تويتر) مظاهر الاحتفال بـ"عيد الحب" لأول مرة بتاريخ المملكة العربية سعودية وسط جدل واسع بشأن هذا التغيير الذي يشهده المجتمع السعودي.

وعكس العالم الافتراضي ما يجري على أرض الواقع في السعودية، حيث أقيمت احتفالات "الفالنتاين" في جميع أنحاء السعودية يوم أمس الثلاثاء، 14 فبراير 2023، حيث تم تزيين المتاجر والمطاعم باللون الأحمر وبالونات على شكل قلب.

وذكر مغردون عبر "تويتر" أن أسعار الورود الحمراء ارتفعت من 7 ريال سعودي (1.87 دولار أمريكي) المعتاد إلى 15 ريال سعودي (4 دولارات) في عيد الحب إلا أنها "الأكثر طلبًا اليوم".

وذكر مغردون أن العشاق قبل سبع سنوات كان عليهم التخطيط لهداياهم مسبقًا بأسابيع لتجنب الوقوع في قبضة لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ألغيت منذ ذلك الحين.

عيد الحب في السعودية

أصبح عيد الحب حدثًا بارزًا يتم الاحتفال به بشكل علني بموجب القوانين المتساهلة في رؤية 2030، وهي من بنات أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما عرضت قطع كيك وحلويات باللون الأحمر في المطاعم والمقاهي ومحلات الكيك والتي تم صنعها وإعدادها خصيصًا لهذا اليوم، أي عيد الحب.

كما قام العديد من الخبازين المحليين بصنع البسكويت والكعك على شكل قلب مزينة برسائل حب تمت كتابتها بواسطة الكريما.

وأكد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مظاهر الاحتفال بعيد الحب في السعودية باتت علنية وواضحة بشكلٍ صريح ولم يعد أحدهم التستر عليها أو حتى محاولة إخفاءها.

كما حرصت محلات الهدايا والمكياج والعطور والبخور على تقديم عروض وخصومات كبيرة خاصة بهذا المناسبة وتقوم بالترويج لها بشكلٍ علني عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.