كيف كانت الأردن في عام ١٩٠٥.. الإجابة في معرض النادرة بمتحف السيارات الملكي

البوابة - يعيدنا متحف السيارات الملكي الأردني في عمان إلى كبسولة الزمن لنطلع على حقبة تاريخية مميزة من تاريخ وتراث الأردن من أواخر القرن التاسع عشر ومن خلال 43 صورة نادرة تكشف عن مشاهد متنوعة للمواقع الأثرية القديمة.

وفي "معرض الصور النادرة للأردن من عام 1905"، عرضت الصور التي التقطت بعدسة الأب اليسوعي لويس جالابيرت وثلاثة من رفاقه، والتي جاءت ضمن مشروع لنشر مجموعة من النصوص اليونانية ونقوش لاتينية لسوريا.

معرض الصور النادرة للأردن من عام 1905

وفي هذه الرحلة تم التقاط آكثر من ١٠٠ صورة فوتوغرافية بواسطة آلة تصوير قياس ١٣*٨، والأب ألبرت يعتبر واحدًا من المستكشفين القلائل الذين كرسوا رحلتهم إلى الأردن عمداً وليس كجزء من رحلتهم الدينية لفلسطين وسوريا، حيث سجل ملاحظات في دفتر صغير للجيب عن المنقوشات، الرسومات، القياسات والمخططات لتلك الآثار، وفي الصور نشاهد الآثار العمرانية والتاريخية للأردن آنذاك من سبيل الحوريات والمدرج الروماني وغيرهم في عمان، الحصن في إربد، مادبا، الكرك، معان، البتراء، وغيرهم من المدن وحتى وصوله لساحل البحر الأبيض المتوسط. كما تظهر أنماط الحياة الإجتماعية، الزراعية، والبيئية وسير إنشاء الخط الحديدي الحجازي.

المعرض الذي افتتحته وزيرة الثقافة الأردنية د. هيفاء النجار بتنظيم من المعهد الثقافي الفرنسي والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى في عمان بحضور السفير الفرنسي الكسي لو كور غرانميزون، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، ماريا حاجيثيودوسيو، استقطب عدد كبير من المهتمين بالتراث الأردني, وجاء ضمن الاحتفال بمبادرة التراث التي يدعمها الاتحاد الأوروبي وعيد الاستقلال الأردني، واستعداد الأردن للاحتفال بزفاف ولي العهد الحسين بن عبدالله في الأول من شهر يونيو، حيث أجواء من الفرحة والبهجة تعمَ الأردن.

وزيرة الثقافة الأردنية د. هيفاء النجار

كما أكدت الدكتورة هيفاء في كلمة ألقتها بهذه المناسبة قائلة أن الأردن والذي عاش مسيرة حضارية ومدنية معاصرة منذ 100 عام، يتطور يوماً بعد يوم دون انقطاع، ويحتفل بعدد من المناسبات السعيدة لهذا العام وأبرزها زفاف الأمير الحسين المنتشر والتي تشيع أجواء الفرح والسعادة في البلاد.

وقدمت الشكر لمدير إدارة التراث الملكي الأردني السيد رجا غرغور والذي أعاد الحياة لهذه الصور والتي كان يحتفظ بها في المكتبة الشرقية لجامعة القديس يوسف في بيروت منذ ذاك الوقت وتم الكشف عنها مؤخراً لتشكل بصمة في تاريخ الأجيال يتعرفون من خلالها على حضارة الأردن.

كتابة: دعاء حمّاد

