كيف كسرت جوليا روبرتس قلب غوارديولا؟

فجّر مدرب فريق مانشستر سيتي لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا ، مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف عما يجوب في خاطره وشعوره بـ"الفشل" حتى لو توّج بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الإنجليزي والسبب يتعلق بنجمة هوليوود جوليا روبرتس.

وجاءت تصريحات غوارديولا "الصادمة" بعدما اكتسح فريقه ضيفه لايبزيج بسباعية نظيفة، مساء الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

جوليا روبرتس تكسر قلب غوارديولا

وشهد المؤتمر الصحفي لـ غوارديولا تطورًا مريبًا حين أبدى شعوره بـ"الفشل" حتى ولو حقق لقب "دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية وذلك لقيام "معشوقته" الممثلة الأميركية جوليا روبرتس بحضور مباراة في ملعب غريمه مانشستر يونايتد عام 2016.

وقال: " أنا آسف، لكني فاشل في دوري الأبطال، سأبوح لكم بسر، مهما حدث هذا العام في دوري أبطال أوروبا، حتى لو فزت في دوري الأبطال 3 مرات تواليًا، سأبقى فاشلًا".

وأردف يقول: “لدي 3 أناس أعتبرهم قوة بالنسبة لي، وهم: أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان، نجم الغولف الأميركي تايغر وودز، نجمة هوليوود جوليا روبرتس التي قامت قبل سنوات بزيارة لمانشستر عندما فاز أليكس فيرجسون بعدة ألقاب مع مانشستر يونايتد، لقد جاءت في الفترة التي كنا فيها أفضل منهم يونايتد، خلال 4 أو 5 سنوات، قامت بزيارة يونايتد ولم تزرنا".

وتابع: "لهذا السبب بغض النظر عما يحدث، حتى لو فزت بدوري أبطال أوروبا، فلن يعوض ذلك خيبة الأمل التي شعرت بها".

مانشستر يونايتد يعمق جرح غوارديولا

نشر الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد في موقع التدوين "تويتر" صورًا من الزيارة التي قامت بها جوليا روبرتس لملعب أولد ترافورد قبل سنوات، مع رمز تعبيري يشير للغرور.

واعتبرت الجماهير الرياضية أن ما قام به حساب مانشتسر يونايتد يعد تعميقًا لجرح غوارديولا وخيبة الأمل التي يشعر بها.