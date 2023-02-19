كيف ودّع نيوكاسل اللاعب كريستيان أتسو بعد مصرعه في زلزال تركيا؟

البوابة - كرمت إدارة نادي نيوكاسل يونايتد لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز السابق الغاني كريستيان أتسو الذي قضى نحبه في الزلزال المدمر الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 فبراير 2023 وأسفر عن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وبحضور زوجته وأطفاله، ودّع أكثر من 53 ألف متفرج في مدرجات ملعب سانت جيمس بارك، الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد، اللاعب "أتسو" بالتصفيق الحار قبل بدء مباراة النادي ضد ليفربول، مساء أمس السبت ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما شهدت مباريات أخرى بالدوري الإنجليزي الممتاز فترات من التصفيق الحار يوم أمس السبت تخليدًا لذكرى اللاعب الغاني الذي عثر على جثته تحت الأنقاض بعد 13 يومًا من البحث المكثف.

زوجة وأبناء كريستيان أتسو في مدرجات ملعب سانت جيمس بارك

وكانت صحف برتغالية قد زعمت الأسبوع الماضي العثور على اللاعب الغاني إتسو البالغ من العمر 31 عامًا، والمحترف في الدوري التركي ضمن نادي هاتاي سبور، وقد جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة في القدم وصعوبة في التنفس قبل أن ينفي مدرب النادي هذه المزاعم قائلًا بأنه ما يزال في عداد المفقودين منذ 6 فبراير الجاري.

جمهور نيوكاسل يونايتد تودع كريستيان أتسو

جمهور نيوكاسل تودع كريستيان أتسو

Newcastle and Liverpool pay tribute to Christian Atsu, who tragically lost his life in the devastating earthquakes in Turkey. pic.twitter.com/u3B7A5OCXX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 18, 2023

الهدف الأخير

خاض كريستيان أتسو آخر مباراته الرياضية يوم الأحد 5 فبراير، ضمن صفوف نادي هاتاي سبور ضد نادي قاسم باشا، ضمن الدوري التركي الممتاز وسجل هدفه الأول والأخير في الدقيقة 82 رافعًا رصيد ناديه إلى 23، ووصل إلى المركز الـ14 في جدول المسابقة، بعيدًا عن مراكز الهبوط.

وفاة كريستيان أتسو في زلزال تركيا

نشر نانا سيشير، وكيل أعمال كريستيان أتسو، تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين "تويتر" جاء فيها: "يجب أن أعلن للجميع وبحزن شديد وفاة اللاعب كريستيان أتسو، وقد جرى العثور على جثته صباح السبت، 18 فبراير 2023”.

وتابع: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الجميع على صلواتهم ودعمهم ودعائهم كريستيان أتسو في الفترة الماضية، أطلب من الجميع أن يحترم خصوصية أسرة أتسو خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

نيوكاسل يونايتد يودع كريستيان أتسو

نشر نادي نيوكاسل يونايتد تغريدة ودع فيها لاعبها السابق جاء فيها: "نشعر بحزن عميق عندما علمنا أن كريستيان أتسو فقد حياته بشكل مأساوي في الزلازل المدمرة في تركيا. لاعب موهوب وشخص مميز، سيظل دائمًا في ذاكرة اللاعبين والموظفين والمشجعين باعتزاز، ارقد بسلام يا كريستيان".

كما قال مدير نيوكاسل إيدي هاو لوسائل إعلام بريطانية: "نحن نتعامل مع وفاة إتسو على أنها مأساة، ونصلي له ولأسرته التي نرغب في دعمها في هذه اللحظة".

كما قال رافائيل بينيتيز، مدير نيوكاسل السابق، لوسائل إعلام بريطانية: "كنت على اتصال مع إتسو قبل وفاته بأيام، إنه أمر محزن حقًا لأنه كان شخصًا لطيفًا ولطيفًا ومميزًا، كان محترفًا جيدًا، أنا لا أتحدث عما إذا كان لاعبًا جيدًا أم لا، لقد كان فتى لطيفًا ولاعبًا جيدًا، ولكن بشكل خاص كان شخصًا لطيفًا حقًا".

كريستيان أتسو

الاسم: كريستيان أتسو تواسام

كريستيان أتسو تواسام تاريخ الولادة: 10 يناير 1992

10 يناير 1992 تاريخ الوفاة: 6 فبراير 2023

6 فبراير 2023 سبب الوفاة: زلزال تركيا - سوريا

زلزال تركيا - سوريا المهنة: لاعب كرة قدم غاني

مسيرته الكروية

احترف إتسو في عدد من الأندية الرياضية وهي:

نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي: خاض معه 107 مباراة سجل فيها 8 أهداف

نادي تشيلسي الإنجليزي: لم يلعب أي مباراة

نادي الرائد السعودي

نادي بورتو البرتغالي

نادي ريو آفي البرتغالي

نادي فيتيسه آرنه الهولندي

نادي إيفرتون الإنجليزي

نادي بورنموث الإنجليزي

نادي مالاجا الإسباني

الدولي كريستيان أتسو