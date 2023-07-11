كيم كارداشيان إسبانيا تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا جمالها

البوابة - احتفلت تمارا فالكو، الأخت غير الشقيقة للمغني الشهير إنريكي إغليسياس والمعروفة بـ "كيم كارداشيان إسبانيا"، بزواجها من أنيغو أونييفا في حفل فخم استمر لثلاثة أيام في قصر إل رينكون - El Rincón بالقرب من العاصمة مدريد.

ونشرت صحيفة HOLA! صورًا من حفل زفاف تمارا وأنيغو بحضور 400 ضيف من أفراد المجتمع المخملي الإسباني باعتبارها حاملة للقب "مركيزة غرينون" الأرستقراطي، الذي ورثته عن والدها رجل الأعمال المعروف كارلوس فالكو.

وتُعرف تمارا، ابنة الراحل كارلوس فالكو، بأنها "أكثر امرأة تم تصويرها في إسبانيا"، حتى نالت لقب "كيم كارداشيان إسبانيا".

وبدأ الزفاف الملكي يوم الجمعة، 7 يوليو، بحفلٍ استقبال استضافه الزوجان في فندق Mandarin Oriental Ritz في مدريد.

وفي اليوم التالي، السبت، 8 يوليو، أقيم زفاف ديني للعروسين في قصر إل رينكون - El Rincón، وهو عقار تاريخي رائع في ألديا ديل فريسنو، على بعد حوالي 37 ميلاً (60 كيلومترًا) من العاصمة.

وبعد انتهاء الحفل، فاجأ أنيغو زوجته بعرض طائرات بدون طيار، حيث ظهرت في السماء المئات منها على شكل الأحرف الأولى "TF" و "IO" - "Tamara Falcó" و "ñigo Onieva" - مع الرسالة: "الحب في الهواء".

وبعد عدة ساعات من الرقص والضحك والاحتفالات، انتهى حفل الزفاف في وقت متأخر من الليل، وفي اليوم التالي استقبل العرسان ضيوفهم في حفل استقبال لتناول وجبة الإفطار، ثم تناولوا وجبة الغداء في فندق ريتز الفاخر في مدريد.

وفي المساء، أقيم حفل استقبال حميمي للعروسين بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

فستان زفاف تمارا فالكو

ارتدت العروس تمارا إطلالة زفاف من تصميم ويس جوردون، المدير الإبداعي لكارولينا هيريرا.

واستوحي فستان زفاف تمارا من "النظام الملكي الأرستقراطي''، والذي يذكرنا بمظهر مشابه لأميرات وملكات العائلات الملكية في أوروبا، مثل ملكة إسبانيا ليتيزيا أو كيت ميدلتون، أميرة ويلز.