لأجل المحشي.. تغريم 3 نساء قطفن "ورق العنب" بألمانيا

أوقفت الشرطة الألمانية في ولاية هيسن ثلاث نساء كن يقطفن أوراق العنب من مزارع الكروم هناك لاستخدامها في عمل "محشي ورق العنب".

وبحسب وسائل إعلام محلية في ألمانيا، فقد أصدرت الشرطة تحذيرات من مغبة أكل هذه الأوراق المهمة بالنسبة لنمو ونضج حبات العنب أو تجنبًا للأمراض خاصة لأن الكثير منها تكون مرشوشة بمبيدات حشرية.

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وفقا لما نشره الموقع الالكتروني لراديو "FHH"، فقد فوجئ رجال الشرطة بالنساء بين كروم العنب المنتشرة، ويقطفون الأوراق ويضعونها في أكياس كبيرة والتي يقدر المحققون أن قيمتها تصل حتى ألف يورو.

وتعتقد الشرطة أن النسوة قمن بقطف الأوراق من كروم العنب لاستخدامها للأكل ضمن وصفات شرقية خاصة، منها "محشي ورق العنب".

الطريف أن دائرة الشرطة أصدرت تحذيرًا رسميًا من مغبة قطف هذه الأوراق وأكلها وذلك تجنبًا للأمراض وحفاظًا على الصحة العامة، كما أن القطف المتكرر بكثرة للأوراق يسبب ضررًا كبيرًا للكروم لأن حبات العنب تحتاج إلى الأورواق من أجل أن تنموا وتنضج.

ولم يتسن معرفة مصير النساء الثلاث اللواتي تم ضبطهن من قبل عناصر الشرطة، لكن من المفترض أن ترفع ضدهم دعاوى جنائية بتهمتي السرقة واتلاف أموال الغير.

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