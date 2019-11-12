لأنها تفقدهنّ جاذبيتهنّ.. شركات يابانية تمنع الموظفات من ارتداء النظارات الطبية في العمل

كشفت وسائل إعلام يابانية بأن عدة شركات محلية تمنع موظفاتها من ارتداء النظارات الطبية خلال فترة العمل.

في التقارير الأخيرة التي نشرتها صحيفة "بيزنس إنسايدر اليابان" وشبكة تلفزيون "نيبون" اعترفت مجموعة من الموظفات بأنهن تلقين تعليمات من أصحاب عملهنّ بعدم ارتداء النظارات، ما أثار جدلًا وانتقادات واسعة في الشارع الياباني.

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وذكرت إحدى موظفات الاستقبال، رفضت الكشف عن اسمها، بأن إدارة عملها أخبرتها بعدم السماح لها بارتداء بالنظارات الخاصة بها، بينما يُسمح لموظفي الاستقبال الذكور بارتداء النظارات الطبية.

فيما كشفت ممرضة في عيادة تجميل بأنها تعاني من جفاف بالعين بسبب عدم مقدرتها على ارتداء نظاراتها الطبية خلال ساعات العمل الطويلة.

وقالت موظفة أخرى للصحيفة: "فرضت صاحبة العمل علي شروطًا أخرى منها ضرورة وضع المكياج وعدم اكتساب المزيد من الوزن".

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وكشفت الصحيفة بأن بعض المطاعم تمنع الموظفات من ارتداء النظارات الطبية لأنها لا تليق بملابسهن التقليدية كما أنها تفقدهنّ جاذبيتهنّ وتعطي انطباعًا باردًا عن الشركة أو المؤسسة أو المطعم.

ويبدو أن كل هذه التقارير التي نشرتها بعض الصحف والقنوات المحلية في اليابان شجعت باقي الفتيات على كسر حاجز الخوف والتحدث عن معاناتهم مع أرباب عملهم.

وعبر وسم "النظارات ممنوعة" ( メ ガ ネ 禁止#) اتجهت العديد من الفتيات على سرد معاناتهم في بيئة العمل والشروط الصعبة التي تفرض عليهن.

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