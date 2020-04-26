لأول في التاريخ.. مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان في رمضان وتأدية المسلمين لصلاة الجماعة بالمساجد

شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية بث الأذان ودعوة سكان المدينة من المسلمين الى الصلاة خمس مرات في اليوم وذلك لأول مرة في تاريخ المدينة.

وسيتمكن المسلمون في المدينة الأمريكية من رفع الأذان وأداء الصلوات الخمس بالمساجد طيلة أيام شهر رمضان المبارك مع الحفاظ على مسافة تباعد آمنة لمنع تفشي فيروس "كورونا" بين المصلين.

وتهدف السلطات من خلال قرار رفع الأذان، تعزيز معنويات المسلمين، في ظل فرض قوانين العزل الاجتماعي بسبب جائحة "كورونا"، وحظر الفعاليات الجماعية مثل الإفطار، والسحور، وصلوات التراويح.

وجاء هذا القرار بعد أن قدمت الجالية المسلمة في مينيايوليس طلبًا إلى المصالح البلدية بالسماح لها بالقيام ببث النداء إلى الصلاة عبر مكبرات الصوت، وهو الطلب الذي وافق عليه عمدة المدينة "جاكوب فراي".

"وكم من محنة في طيها منحة"



سيتم بث الآذان 5 مرات يوميا في مدينة مينيابوليس الأميركية مع دخول رمضان. عمدة المدينة اتخذ قرارا غير مسبوق يسمح للمسلمين ببث الأذان 5 مرات في اليوم في مدينته. وقد بدأ تطبيقه منذ يوم الخميس الماضي.#رمضان_مبارك pic.twitter.com/d2hCelPz1E — Maryame Mohammed (@RaMaryame) April 25, 2020

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن بث الصلاة سيكون طيلة أيام شهر رمضان المبارك، الذي بدأ من 23 أبريل وسيستمر حتى 23 من شهر مايو القادم.

من جانبهم عبر سكان حي "سيدار ريفر سايد" في مدينة مينيابوليس عن سعادتهم بهذا القرار، مشيرين الى أن لحظة بث الأذان كانت "تاريخية" بالنسبة لهم.

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وأعرب المسلمون عن بالغ امتنانهم جراء رفع الأذان في سماء المدينة، في هذه الأيام الفضيلة.

وقال الإمام عبد السلام آدم، من مسجد دار الهجرة حيث سيتم بث الأذان: "سماع صوت الأذان يُشعر المسلمين في كافة أصقاع العالم، بالراحة والفرج، خاصة في هذه المرحلة الحرجة".

من جانبه، قال رئيس بلدية مينيابوليس "جاكوب فراي": "رفع الأذان بواسطة المكبرات، طيلة شهر رمضان، سيساهم في إراحة المسلمين في المدينة ولو قليلًا".

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