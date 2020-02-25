لأول مرة.. إطلاق دوري كرة قدم نسائي في السعودية

تحظى المرأة السعودية بمكانة رفيعة ليس فقط في المملكة بل على المستوى العالمي خاصة بعد القفزة الهائلة التي حققتها في مؤشر تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وحققت المرأة السعودية 70.6 درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صُنفت السعودية باعتبارها الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة حول العالم، كما تحسن وضع المملكة في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير هي: التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات، لكن ربما الأبرز في هذا التقرير، أن المملكة العربية السعودية حققت العلامة الكاملة التي تبلغ 100 درجة في أربعة مؤشرات هي: التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، التقاعد.

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آخر هذه الانجازات هي إعلان الاتحاد السعودي للرياضة عن إطلاقه دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض.

وجاء في بيان رسمي أن الموسم الأول من الدوري، والذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، سيقام في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصًا للسيدات من سن الـ17 عامًا وما فوق.

وسيتضمن الدوري جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة، كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي (الدولار يعادل 75ر3 ريال).

وأكد الاتحاد توفر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة.

وستقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم.

وأكد الاتحاد توفر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة.

وستقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم.

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