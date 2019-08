لأول مرة.. "ليلة الطعام الإماراتي" في الفضاء برعاية الرائد هزاع المنصوري

كشف رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الذي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر القادم، أنه سيستضيف "ليلة الطعام الإماراتي التقليدي" على متن المحطة.

وأوضح بيان صادر عن مركز محمد بن راشد للفضاء بأن المنصوري سيرتدي الزي الإماراتي التقليدي، ويقدم لزملائه من رواد الفضاء ثلاثة أطعمة إماراتية، هي: المضروبة والصالونة والبلاليط، وإضافة إلى الأكلات الإماراتية، سيتم إعداد قائمة يومية لرائد الفضاء الإماراتي من الأطعمة التي اختارها خلال فترة التدريبات.

For the first time in history, Emirati food including madrooba, saloona, and balaleet will be available onboard the International Space Station for the first Emirati astronaut. pic.twitter.com/utws481tuz