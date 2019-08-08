لأول مرة.. "ليلة الطعام الإماراتي" في الفضاء برعاية الرائد هزاع المنصوري

كشف رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الذي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر القادم، أنه سيستضيف "ليلة الطعام الإماراتي التقليدي" على متن المحطة.

وأوضح بيان صادر عن مركز محمد بن راشد للفضاء بأن المنصوري سيرتدي الزي الإماراتي التقليدي، ويقدم لزملائه من رواد الفضاء ثلاثة أطعمة إماراتية، هي: المضروبة والصالونة والبلاليط، وإضافة إلى الأكلات الإماراتية، سيتم إعداد قائمة يومية لرائد الفضاء الإماراتي من الأطعمة التي اختارها خلال فترة التدريبات.

For the first time in history, Emirati food including madrooba, saloona, and balaleet will be available onboard the International Space Station for the first Emirati astronaut. pic.twitter.com/utws481tuz — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) August 5, 2019

وأشار الى أن شركة Space Food Laboratory company الروسية ستقوم بتجهيز هذه المأكولات حتى تكون مناسبة لروّاد الفضاء.

وقال المنصوري: "يتم تحضير الأطعمة المخصصة لرواد الفضاء وفق متطلبات محددة لتوفير التغذية المتوازنة، وفي الوقت نفسه ضمان سهولة حملها وتخزينها واستخدامها في بيئة منعدمة الجاذبية تقريبًا. وتتم معالجة هذه الأطعمة تحت درجات حرارة عالية بهدف المحافظة عليها وتخزينها لفترات أطول".

وأضاف المنصوري: "يشرفني أن أكون أول رائد فضاء يستضيف ليلة إماراتية على متن محطة الفضاء الدولية للتعريف بالثقافة الإماراتية الأصيلة التي أفتخر بالانتماء إليها، وأشارك مع بقية رواد الفضاء بعض الأكلات الشعبية اللذيذة والتي تشمل المضروبة والصالونة والبلاليط، وإنني على ثقة أنها ستنال إعجابهم".

أول اتصال من مركز الأخبار في دبي بمحطة الفضاء الدولية

أجرى مركز الأخبار في تلفزيون دبي اتصالًا هاتفيًا مع محطة الفضاء الدولية التي تنتظر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بعد نحو 50 يومًا، وكان الاتصال مباشرًا من رائد الفضاء الروسي ألكسندوفيتش.

ورحب "ألكسندوفيتش" بانضمام المنصوري الذي يعد أول رائد فضاء إماراتي وعربي ينضم إلى محطة الفضاء الدولية، مؤكدًا أن المحطة الدولية للفضاء مشروع ناجح جدًا، معبرًا عن سعادته أن يكون جزءا منه.

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