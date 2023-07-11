لأول مرة منذ سنوات.. الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا

البوابة - استيقظ سكان جوهانسبرج، أكبر مدن جنوب أفريقيا، أمس الاثنين، على تساقطٍ كثيفٍ للثلوج، حيث تعرضت المدينة وأجزاء أخرى من الجمهورية لجبهة هوائية باردة في مشهدٍ نادر أثار حيرة الكثيرين.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية في المدينة من إغلاقٍ محتمل للطرق بسبب تساقط الثلوج الناتج عن الجبهة الباردة التي وصلت إلى جنوب إفريقيا أواخر الأسبوع الماضي.

وبحسب تقارير إخبارية محلية، تعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها جوهانسبرج، التي تقع على ارتفاع يزيد عن 1700 متر، تساقطًا للثلوج خلال شهر يوليو، إذ كانت آخر مرة شوهد فيها تساقط للثلوج في عامي 2012 و 1996.

بالنسبة للكثير من سكان جوهانسبرج، كان الثلج حدثًا استثنائيًا ومرحبًا به، وهو ما دفعهم للتوافد نحو الشوارع الرئيسية من أجل اللعب به وصنع كرات الثلج ورميها على الآخرين.

وقال ليراتو ماتيبيزي، أحد سكان جوهانسبرج: "لقد كان ذلك من مدة طويلة (تساقط الثلوج)، أشعر بسعادة كبيرة".

وتوقعت خدمات الأرصاد الجوية في جوهانسبرج استمرار تساقط الثلوج على المدينة ليوم الثلاثاء، وحذرت من تشكل الجليد على الشوارع نتيجة تدني درجات الحرارة.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي البحار الهائجة والرياح القوية إلى خلق ظروف خطرة للسفن الصغيرة قبالة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا.