لأول مرة منذ 3 سنوات.. مصر تشارك في ملكة جمال الكون 2024

البوابة - تستعد ملكة جمال الكون مصر 2024 لتمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون 2024 القادمة والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2024.

وتأتي مشاركة ملكة جمال مصر في مسابقة ملكة جمال الكون 2024، بعد توقفٍ دام ثلاث سنوات، إذ كانت آخر مرة شاركت فيها مصر في هذه المسابقة الدولية في عام 2019 عندما مثلت عارضة الأزياء ديانا حامد بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت في أتلانتا - جورجيا.

وبدأت الجهة المنظمة لاختيار ملكة جمال مصر 2024 استقبال طلبات المشتركات من أجل الحصول على فرصة لتمثيل بلادهن في مسابقة ملكة جمال الكون التي تعد من أطول وأهم وأكثر مسابقات الجمال مشاهدة على مستوى العالم.

ملكة جمال مصر ديانا حامد

ملكة جمال الكون مصر

وضعت مجموعة يوجين، ومقرها في دبي، التي تمتلك حقوق امتياز ملكة جمال في البحرين وملكة جمال باكستان، ملكة جمال مصر شروط اختيار ممثلة مصر، والتي جاءت على النحول التالي:

الجنسية المصرية أو جواز سفر مصري.

يجب أن تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا.

لا يوجد شرط متعلق بالحالة الاجتماعية؛ يمكن أن تكون العارضات عازبات أو متزوجات أو مطلقات.

لا يوجد حد أدنى للطول.

ملكة جمال مصر

ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله خليفة

قال جوش يوجين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة يوجين، في بيان صدر: "أشعر بالتكريم والتواضع لثقة التي منحت لي من قبل منظمة ملكة جمال الكون".

وتابع: "بعد النجاح المبهر الذي حققه مشاركة ملكة جمال البحرين إيفلين عبدالله خليفة في هذه المسابقة الدولية حين عرضت ثقافة بلادها بطريقة جميلة ومتواضعة".

وأردف يقول: "نتطلع لاختيار ممثلة عن مصر في هذه المسابقة الدولية، أنا سعيد لمنح النساء منصة لرفع صوتهن، وتغيير حياتهن، وإلهام الآخرين أيضًا".