لأول مرة منذ 50 عامًا.. ولادة الزرافة الوحيدة في العالم "غير مرقطة"

البوابة - شهدت حديقة حيوان برايتس في لايمستون بولاية تينيسي الأمريكية، ولادة "زرافة غير مرقطة" والتي يُعتقد أنها الوحيدة في العالم بهذا الشكل.

وكشفت إدارة حديقة الحيوان أن أنثى الزرافة الصغيرة ولدت في 31 يوليو الماضي، بدون بقع على جلدها الأمر الذي جعلها حديث الكثيرين من عشاق عالم الحيوان.

ولادة زرافة نادرة في أمريكا

وتقول حديقة الحيوان إن طول الزرافة ذات اللون البني الموحد يبلغ بالفعل 6 أقدام (1.8 متر) عند ولادتها، وتعيش تحت رعاية أمها وموظفي الحديقة.

ويعتقد خبراء الزرافة أنها الزرافة غير المرقطة الوحيدة ذات الألوان الموحدة التي تعيش على هذا الكوكب، وهو ما استدعى فرض حماية مكثفة عليها نظرًا لتميزها فهي هدفًا لتحديات خطيرة عدة.

من جهته، قال توني برايت، مؤسس حديقة حيوان برايتس: "إن ولادة هذه الزرافة المميزة أمر رائع لأسباب عديدة، لكن ربما الأهم من ذلك، أنها ستساعد في لفت الانتباه إلى التحديات الخطيرة التي تواجهها بقية أنواعها في البرية".

وأضاف: "إن المجموعات البرية من الزرافات تتجه نحو الانقراض، مع فقدان 40٪ من أعداد الزرافات البرية في العقود الثلاثة الماضية فقط".

وأشار إلى أن هذه الزرافة نادرة جدًا، وأن آخر ولادة مماثلة كانت في طوكيو منذ عام 1972.

اسم الزرافة النادرة

وتسعى حديقة الحيوان حاليًا للحصول على المساعدة من الجمهور للعثور على اسم لصغير الزرافة، وطرحت صندوقًا لجمع الأصوات عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن حديقة حيوان برايتس، الواقعة في مقاطعة واشنطن بولاية تينيسي، هي مؤسسة خاصة مرخصة من وزارة الزراعة الأمريكية ومعتمدة من قبل جمعية علم الحيوان الأمريكية (ZAA).

بقع الزرافة

كشف عدد من الباحثين بتحليل سمات البقع الموجودة على جلد نوع فرعي من الزرافات البرية تسمى زرافات ماساي، موطنها الأصلي شرق أفريقيا.

ووجد العلماء أن البقع الموجودة على الزرافات "من المرجح أن تكون وراثية" أو قابلة للانتقال من الوالدين إلى الأبناء.

أما الفائدة من تواجد هذه البقع على جلد الزرافة، فهي كالآتي: